時尚老頑童Paul Smith親口為「台灣加油」　手繪愛心卡片藏洋蔥

▲疫情蔓延，75歲英國設計師Paul Smith親自錄製影片為台灣粉絲打氣超暖心。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，時尚產業也遭到重創紛紛停擺，英國設計師品牌Paul Smith雖面臨疫情暫停營運，「時尚老頑童」Paul Smith本人卻驚喜為台灣粉絲錄製影片打氣，畫面中他現身倫敦辦公室中自拍，親口說出：「台灣的大家相信一切都會好轉」，暖心姿態引發熱議。

▲英國設計師Paul Smith曾在2017年造訪台灣，因疫情影響，近日以「生活處處是靈感」為主題分享近況。（圖／品牌提供）

疫情蔓延之快波及時尚產業，英國設計師品牌Paul Smith倫敦辦公處也已停工，不過「時尚老頑童」稱號的75歲設計師Paul Smith本人卻驚喜現身，為了鼓勵大家正視疫情，他以「#FindInspirationInEverything（生活處處是靈感）」為主題，在個人社群網站分享自己平日的創作靈感來源。不僅如此，曾在2017年造訪台灣的 Paul Smith也特別為粉絲錄製了一段鼓勵影片及手寫信，信中除了對粉絲們的關懷，還印上了Paul Smith最愛的兔子作為專屬徽章，希望還能維持正常生活的台灣粉絲們能抱持正向樂觀的態度面對此次嚴峻的疫情。

▲Paul Smith 本人親自為台灣粉絲拍攝影片打氣，願大家保持身體健康。（圖／品牌提供）

影片中Paul Smith頭髮已花白，親手拿起手機與空無一人的辦公室自拍，剛開口就令人動容，「哈囉大家好，我是Paul，這是我在倫敦的辦公室，我拍這支影片是想跟台灣的各位問好，希望你們一切都好並保持身體健康，相信一切都會好轉！以上是我來自倫敦的祝福，Bye！」包含手寫信在內，都透露對台灣粉絲的無限關心，讓網友直呼：「暖心」、「世界看到台灣」、「請用新台幣讓Paul Smith商品下架。」

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