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10款IKEA、無印良品「百元有找」生活小物　掛勾、桌燈讓空間有品味

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編輯／Duke　圖／翻攝自IKEA官網、無印良品官網

IKEA、無印良品販售的居家小物百百種，並且擁有簡約美觀設計的優勢，不僅是家庭添購家中裝飾的好去處，同時也是也是潮流人士選擇房間飾品的好夥伴，因此編輯便在下方整理7款生活小物，而且全部「百元有找」，看完趕緊衝一波購物吧！

1.IKEA TVÄRS桌燈，99元

▲IKEA生活小物。（圖／翻攝自IKEA官網）

白色外觀設計使這款桌燈更柔和的將黃光帶出，進而營造溫馨且溫暖的氛圍，不論作為夜燈或是裝飾都非常合適！

2.IKEA LURT掛勾，99元

▲IKEA生活小物。（圖／翻攝自IKEA官網）

此款掛勾不同於門後式，採用隱藏式配件設計，因此從外面看不見螺絲，所以能釘於房間各處，想要放置帽子或是脫下的外套都很方便。

3.IKEA GREJIG鞋架，99元

▲IKEA生活小物。（圖／翻攝自IKEA官網）

GREJIG鞋架為單層設計，最多放置三雙鞋，不過，此款設計成可堆疊的樣式，多買幾個架子，各位潮流人士就能把收藏的鞋子擺出來囉。

4.IKEA PLURING衣物防塵套，79元

▲IKEA生活小物。（圖／翻攝自IKEA官網）

昂貴、冬天大衣平時穿不到害怕發黃或發霉嗎？只要套上衣物防塵袋就能改善許多，如果家中有上述單品就趕緊買起來吧！

5.IKEA BUMERANG褲架，25元

▲IKEA生活小物。（圖／翻攝自IKEA官網）

如果害怕心愛的褲子產生摺痕，那這款採用採用木質設計，搭配毛氈襯內裡
的BUMERANG褲架絕對能解決各位的困擾。

6.IKEA BÄSTIS毛絮黏把，19元

▲IKEA生活小物。（圖／翻攝自IKEA官網）

穿完的鞋子想收進室內，或是想快速清除衣服、家具上的灰塵與棉絮都使用BÄSTIS毛絮黏把輕鬆達成。

7.IKEA BUMERANG衣架套，15元

▲IKEA生活小物。（圖／翻攝自IKEA官網）

T-Shirt、外套、毛衣等材質柔軟的衣物，如果掛在衣架上久久未穿就會產生痕跡，因此為了保護衣物不變形，IKEA便推出此款BUMERANG衣架套來幫大家解決問題囉。

無印良品 毛巾分隔盒、牛皮紙面紙盒、牙刷架

除了IKEA以外，來自日本的無印良品也有三款百元有找的小物等各位購買，分別為能收納文具或是毛巾的分隔盒、美觀效果提升的牛皮紙製面紙盒以及增加浴室質感的白磁牙刷架，售價依序為39元、90元、99元，都是實用而且質感滿分的好物，讓宅在家的生活更有品味。

▲生活小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

▲生活小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

▲生活小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

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關鍵字：

IKEA, 居家小物, 簡約美觀, 裝飾, 百元有找, 桌燈, 掛勾, 鞋架, 衣物防塵套, 褲架, 毛絮黏把, 衣架套
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