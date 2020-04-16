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KitKat巧克力用包裝插畫表現味道！嚐出女孩心情的苦澀與甜蜜

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編輯／Emily　圖／翻攝自nestle.jp、kinarino.jp

KitKat巧克力是很多人去日本必買的伴手禮，這次特別與插畫家田中美咲合作，推出有著唯美插畫的巧克力包裝。每一種口味都會配上不同的插圖，描繪了女孩自身、與戀人、朋友相處的生活寫照，巧克力的甜膩、苦澀⋯恰巧能反映出心情，在吃的同時，不禁會感嘆就是這個滋味啊！

▲kitkat插畫巧克力。（圖／翻攝自nestle.jp）

日本雀巢這次的KitKat巧克力包裝共有十五款，全部都是由插畫家田中美咲所繪製，想要用視覺化的圖片，勾起你對巧克力味道的想像，它嚐起來可能像人生遇到的苦惱、也可能讓人想起甜甜的愛戀。

▲kitkat插畫巧克力。（圖／翻攝自nestle.jp）

▲kitkat插畫巧克力。（圖／翻攝自nestle.jp）

▲KitKat巧克力禮盒一盒（15款）售價5,508日圓（約台幣1,545元）。

「痛苦的回憶也能當做幸福的養分」、「如果每個人都喜歡他，我就想討厭他了」、「讓人感到痛苦的愛情」，許多人生經驗是當下感到煩惱、痛苦，日後卻能成為養分、使人成長，成為一段好的回憶。如同巧克力一樣，入口苦澀之後卻轉化為甜味。

▲kitkat插畫巧克力。（圖／翻攝自nestle.jp）

「你讓冬天變成了春天」、「我一直很喜歡你，但不敢這樣說」讓人想起戀愛的酸甜滋味，初期會因為在乎對方而害羞、忐忑不安，真的在一起後，偶有摩擦卻能互相扶持，帶給對方溫暖。

▲kitkat插畫巧克力。（圖／翻攝自nestle.jp）

有個知心的閨蜜，比情人更重要，「沒有男朋友，但有個戀人」這款完美展現朋友的友誼。「內心的青春是一輩子的」則提醒自己不管周圍的人如何，豐富自己的內心才是最重要的。

▲kitkat插畫巧克力。（圖／翻攝自nestle.jp）

▲kitkat插畫巧克力。（圖／翻攝自nestle.jp）

喜歡文青風插畫的包裝，可以看看東京車站的另一款伴手禮「喫茶店に恋して。」，它是日本雜誌《Hanako》與老店銀座葡萄樹合作推出的，書本一樣的包裝超可愛，封面畫的女孩非常美，整盒看起來就像本真正的書，打開後裡面是提拉米蘇巧克力夾心餅乾，買來自己收藏或送禮都超適合。

▲kitkat插畫巧克力。（圖／翻攝自nestle.jp）

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關鍵字：

KitKat, 巧克力, 日本, 伴手禮, 插畫, 包裝
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