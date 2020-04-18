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LV粉色渲染擄獲少女　打開手拿包竟藏了「兩個驚喜」

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▲LV Escale系列信封手拿包、水桶包開箱！（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

雖然暫時無法旅行，但可以靠著改變配件，想像正在度假，從煩躁裡抽離，得到一些療癒。LOUIS VUITTON（路易威登）推出LV Escale系列，以日本紮染工藝Shibori為靈感，將漸層色調呈現在包款、絲巾等小物上，打開手拿包，發現裡面還有兩個小包，而且是不同顏色，實在太驚喜。

▲LV Escale。（圖／（圖／記者林明瑋攝））

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

▲3個一組的信封式手拿包，34,600元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

紮染的不規則色調充滿隨興感，LV將手法運用在包款上，漸層、暈染，讓配件變得更有層次，搭配不同大小的白色Monogram，相當有活力，經典的Speedy、水桶包、Neverfull等，都因為紮染有了新鮮樣貌。

▲LV Escale。（圖／記者林明瑋攝）

▲Lv Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

▲水桶包正反兩面是大小不同的Monogram，打開有拉鍊內袋，方便收納，76,500元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

LV Escale系列有3種色調，藍色很有傳統藍染氛圍，也像海水波浪，Keepall旅行袋男生用也合拍，紅與粉、紫交錯，顯得熱情活潑，很有迎接春夏的正能量，粉色系完全收服少女心，運用溫柔的粉紅、湖水綠等交疊，背上瞬間凍齡或逆齡。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

▲LV Escale系列充滿度假氣氛。（圖／翻攝官網）

除了各式經典包款，Onthego手袋繡上度假勝地，例如沖繩、卡布里島、茂宜島等等，一共有25個不同地點可以選擇，把最喜歡的地方帶著走，感覺很好。腰帶上加了兩個小包的設計，也讓人眼睛一亮，很有造型又實用。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

▲經典的Speedy 30，74,500元（上）、Keepall 50，84,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）
▲Neverfull包，70,500元。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）
▲Onthego包繡上度假勝地的名字，102,000元。

手拿包更是一打開就有驚喜，因為裡面還有兩個更小的包，像俄羅斯娃娃疊在一起，3個包不僅不同尺寸，而且是3種顏色，完全解決了選擇困難症。再實際開箱水桶包，裡面不是一片空盪盪，而是有個固定式的拉鍊包，可以收納小物，不怕撈不到東西。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

▲皮帶上有小小的包，相當可愛，45,300元。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）
▲顏色清爽的太陽眼鏡，各25,600元。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）
▲平底拖鞋25,600元、楔形鞋31,700元。

泳衣、輕便的服裝，都能在系列中找到，絲巾可以有各種用途，綁在脖子上、腰上，或繫在包包上，愜意的拖鞋、楔形鞋，都是夏日必備，每一步都能輕鬆雀躍。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

▲衝沙板兩面圖案不同，66,000元。（圖／翻攝官網，以下同）

以為LV Escale只是包款與服裝？那可就錯了，想到海邊放鬆，可以挑戰衝沙板，兩面不同圖案，不管技術如何，光是用具已經先贏3分，手機保護套適合任何機型，並有掛繩可以套在脖子，海風亂吹想把頭髮夾起來？LV也想到了，小爪夾可以輕鬆夾起瀏海、盤上長髮，不用花什麼時間就很有型。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

▲手機套適用任何大小的手機，17,900元。

▲LV Escale。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）
▲小髮夾一組3款，17,900元。

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, LV Escale, Escale, ETFASHION包開箱
fashion.net

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