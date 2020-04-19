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肯爺：我說到做到！Yeezy Boost 350 V2斑馬五度補貨　發售日鎖定「這天」

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編輯／Duke

當年在Yeezy Boost 350 V2系列中擁有不凡地位「斑馬」配色，受到肯爺（Kanye West）一句「人人有Yeezy穿」的發言影響下，Adidas開始對該系列大量補貨，其中「斑馬」配色更是四度回歸。然而，就在近日爆料網站YEEZY MAFIA再度放出消息表示，「斑馬」配色即將進行五度補貨，並且全球都有得買！

去年12月底，Adidas對Yeezy Boost 350 V2「斑馬」配色進行補貨，當時僅有北美地區有購買資格，因此貨量不多，不過，這次根據YEEZY MAFIA的消息指出，「斑馬」配色為全球性的大規模補貨，只是受到新冠肺炎（COVID-19）影響，Adidas有可能更改原訂的發售日期。

▲班馬配色補貨。（圖／翻攝自Yeezy Mafia）

▲Yeezy Boost 350 V2斑馬配色再度迎來補貨。（圖／翻攝自Yeezy Mafia）

▲班馬配色補貨。（圖／翻攝自Yeezy Mafia）

▲主打斑馬紋與SPLY-350字樣設計。（圖／翻攝自Yeezy Mafia）

五度回歸的Yeezy Boost 350 V2「斑馬」配色，預計將在6／27於全球指定專賣店發售，定價為台幣8,800元，從沒買過或是已經穿舊了，都可以藉著全球補貨輕鬆入手喔！

與此同時，為了慶祝「420國際大麻日」，Nike特地對2010年的SB Dunk High「Skunk」配色進行色彩翻轉，推出名為「420」配色的大麻紀念鞋款。其中，該鞋款以大面積的紫色麂皮為主軸，並搭配大麻葉標誌性的綠色製作而成，預計將於4／20發售。

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關鍵字：

Adidas, YeezyBoost, 350V2, 斑馬補貨, 肯爺, 新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, NikeSB, DunkHigh, 420, 國際大麻日
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