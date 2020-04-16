防疫期間不想出門修錶　Swatch集團6品牌免費到府取件揪感心

▲Swatch集團旗下包含Omega等中高價品牌推出免費到府收件服務。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，精品品牌開始構思如何提更好的服務體貼顧客，Swatch Group斯沃琪集團提出全新「維修保養免費到府收件」，旗下歐米茄（Omega）、浪琴（Longines）、雷達（Rado）、天梭（Tissot）、美度表（Mido）、漢米爾頓（Hamilton）等6個品牌，只要一通電話、一鍵預約，讓防疫期間錶主不用出門便能將愛錶送回顧客服務中心保養或維修。

▲Swatch集團在台設置的機芯維修工作區，有超過30位、平均年資逾15年的專屬維修技師。



▲Rado True Secret真我系列秘密鏤空自動腕錶，61,900元。

Swatch集團建置直覺式的售後網路，錶主可直接致電或Email至顧客服務中心，即能快速預約免費到府取件服務，當中Rado與Mido另於品牌官網設置線上預約專頁，於工作日24小時內就能獲得即時回覆，安排專業快遞保全取送錶款。

▲Mido Commander Shade香榭系列光影腕錶特別版，25,300元。



▲歐米茄Seamaster海馬系列Aqua Terra同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，187,300元。



保全人員至顧客指定處取錶時，會全程拍照或錄影紀錄取件過程，由錶主親自將愛錶放入專屬的保護包裝內，並由收件人現場封箱送回服務中心，嚴謹的程序確保腕錶的安全，不僅讓錶主安心，也加深對品牌的黏著度，在不景氣的時代，的確高招。

▲浪琴表Conquest Classic 征服者經典系列銀面鑽圈女仕腕錶，74,300元。



▲Hamilton Khaki Pilot Schott NYC腕錶，37,500元。



▲天梭表2020 NBA CHRONO XL版，11,300元。

