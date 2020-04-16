fb ig video ETtoday search mobile

防疫期間不想出門修錶　Swatch集團6品牌免費到府取件揪感心

>

▲▼ Swatch集團到府收件服務 。（圖／公關照）▲Swatch集團旗下包含Omega等中高價品牌推出免費到府收件服務。（圖／品牌提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，精品品牌開始構思如何提更好的服務體貼顧客，Swatch Group斯沃琪集團提出全新「維修保養免費到府收件」，旗下歐米茄（Omega）、浪琴（Longines）、雷達（Rado）、天梭（Tissot）、美度表（Mido）、漢米爾頓（Hamilton）等6個品牌，只要一通電話、一鍵預約，讓防疫期間錶主不用出門便能將愛錶送回顧客服務中心保養或維修。

▲▼ Swatch集團到府收件服務 。（圖／公關照）

▲Swatch集團在台設置的機芯維修工作區，有超過30位、平均年資逾15年的專屬維修技師。

▲▼ Swatch集團到府收件服務 。（圖／公關照）
▲Rado True Secret真我系列秘密鏤空自動腕錶，61,900元。

Swatch集團建置直覺式的售後網路，錶主可直接致電或Email至顧客服務中心，即能快速預約免費到府取件服務，當中Rado與Mido另於品牌官網設置線上預約專頁，於工作日24小時內就能獲得即時回覆，安排專業快遞保全取送錶款。

▲▼ Swatch集團到府收件服務 。（圖／公關照）

▲Mido Commander Shade香榭系列光影腕錶特別版，25,300元。

▲▼ Swatch集團到府收件服務 。（圖／公關照）
▲歐米茄Seamaster海馬系列Aqua Terra同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，187,300元。
 

保全人員至顧客指定處取錶時，會全程拍照或錄影紀錄取件過程，由錶主親自將愛錶放入專屬的保護包裝內，並由收件人現場封箱送回服務中心，嚴謹的程序確保腕錶的安全，不僅讓錶主安心，也加深對品牌的黏著度，在不景氣的時代，的確高招。

▲▼ Swatch集團到府收件服務 。（圖／公關照）

▲浪琴表Conquest Classic 征服者經典系列銀面鑽圈女仕腕錶，74,300元。

▲▼ Swatch集團到府收件服務 。（圖／公關照）
▲Hamilton Khaki Pilot Schott NYC腕錶，37,500元。

▲▼ Swatch集團到府收件服務 。（圖／公關照）
▲天梭表2020 NBA CHRONO XL版，11,300元。

關鍵字：

Swatch集團, OMEGA, Longines, Mido, Rado, Tissot, Hamilton
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

不到4萬可入手MIDO超薄手上鍊錶　高CP值又限量太誘人

不到4萬可入手MIDO超薄手上鍊錶　高CP值又限量太誘人

勞力士、PP、香奈兒出走另起爐灶　百年巴塞爾錶展瀕崩解

勞力士、PP、香奈兒出走另起爐灶　百年巴塞爾錶展瀕崩解

愛馬仕廣州店一天業績8100萬！重新開業讓悶壞的VIP狂買

愛馬仕廣州店一天業績8100萬！重新開業讓悶壞的VIP狂買

風.LUXURY／香奈兒小黑外套袖口變手環錶　珠寶鈕扣下藏時間　 香奈兒女士帽子裡藏錶盤　項鍊時計身價上千萬元 《梨泰院CLASS》反派行頭超講究　連換3只名錶襯富二代身分 關穎母女秀千金style　1萬7000元CHLOÉ小圓包上身　 孟耿如想逼哭黃子佼　設計對戒已逝愛犬當主角 Gucci童裝讓大人失心瘋！貓咪、兔子奇幻出場　連防塵袋都爆可愛 香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面