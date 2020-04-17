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別太相信當下情緒！事情過後才會看清一切，否則只會留下落空的心境

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▲別受當下的情緒堪擾。（圖／女子學提供）

▲（圖／Flora Lin）

在每個人生階段，我們都有分別在意、看重的事物，並且費盡心思守護、捍衛，只要自己珍視的受到一點威脅，往往會讓憤怒、恐懼佔據心靈，釋放出不恰當的情緒，甚至無意中傷害到其他人。

隨著心境與年齡改變，明白有些事情「剛好」就好，不需要耗費過多的力氣去渴望、去承擔失望落空的心情。況且，有太多的例子告訴我們，即便當下感到再生氣、再傷感，這份「痛苦」始終會走到盡頭，某天再想起時，只剩時間蘊藏的唏噓，那種說惆悵不算惆悵、說失落不算失落的心情，大概也只有自己可以體會吧！

以為刻骨銘心的感情，化為陌生人的唏噓

▲別受當下的情緒堪擾。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels＠vjapratama）

你還記得初戀的美好嗎？那份發自內心、單純到不求回報的愛，至今想起來仍舊有酸酸甜甜的滋味。那時，我們以為眼前的這個人就是自己的全世界，只要有對方陪伴，即便未來遇到什麼大風大浪，也可以勇敢地度過。

現實的殘酷，是在我們毫無準備的情況下，隨著相處的時間越長，逐漸發現彼此的不適合，然後開始傷害對方，直到這段感情走到盡頭。曾經那麼地靠近，近到你以為兩人可以天長地久，卻在未來的某一天，瞬間從彼此的生活中消失，成為再也沒有任何關係的陌生人。

以為常伴左右的家人，化為永不相見的唏噓

▲別受當下的情緒堪擾。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels＠Skitterphoto）

孩子為什麼有權利任性？想像著我們對這個世界還矇矇懂懂的時候，帶著好奇心、四處探索的時候，是誰牽著我們的小手，飽覽周遭的風景、認識身邊的人事物？

家人，是人一生中最無法割捨的關係，親情更是誰都無法取代的情感。只是，人會老、景物會變，隨著物換星移，這些摯愛終究有一天會消失在我們的生命裡，而且是永遠，再也無法相見的天人永隔。這時候總會想，如果以前能夠多陪陪他們有多好？如果少了不愉快的爭吵那該有多好呢？

以為不變應萬變的日子，化為轉瞬間的唏噓

▲別受當下的情緒堪擾。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels＠Pixabay）

曾經有一段時間，編輯很害怕改變，覺得此時此刻的自己就是最穩定、最美好的時候，要是改變的話，生活肯定會大亂，甚至一蹶不振。

這樣的想法確實誇張了些，卻也是許多安逸之人的想法。以為「以不變應萬變」是面對生活最好的安排，等到所有的現實逐一浮出檯面，殘忍的打醒自己後，才發現早已在某些轉瞬間，很多事情已經不是原本的樣子了。那麼，當初的恐懼、不安，現在看起來是不是有些多餘呢？

不過，這些「唏噓感」並不是一天、兩天就能感受出來的，而是要從許多心態轉折和生活大小事的累積，赫然發現人生有太多的「早知道」或者太多不必要的「情緒」堪擾著我們！從現在開始，也許可以學著先把情緒放一邊，深刻地感受當下，是不是會更好一些？

延伸閱讀：

在日常累積善待與相助：當心靈往正向邁進，看似微不足道的小事也能成為撫慰的力量

為何要愛得那麼累？停止感情中的錯誤期待，那些其實都是「自己的問題」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 人生階段, 情緒, 痛苦, 態度, 初戀, 感情
fashion.net

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