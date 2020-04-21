說・流行／TOD’S 豆豆鞋底部共133顆　為駕駛設計卻成女星最愛

▲ TOD’S公開招牌「豆豆鞋」製作過程，鞋底共有 133 顆豆豆以及超過 100 道工序。（圖／翻攝自IG TOD’S、品牌提供，以下同）



記者鮑璿安／專題報導

提到舒適好走的休閒鞋，很多人第一直覺就是「豆豆鞋」，其中又屬義大利精品 TOD’S 之作最為出名，豆豆鞋誕生至今其實僅有40多個年頭，連半世紀都不到，相較於其他品牌歷史相當年輕，不過始終打著「義大利製造」的口號，加上鞋底的 133 顆豆豆以及超過 100 道的製作步驟，緊抓時尚迷的心。

▲ 創辦人狄亞哥德拉瓦勒是Gommino豆豆鞋的幕後推手，他需要一款方便開車的休閒鞋。

聊起Gommino豆豆鞋的誕生，義大利精品 TOD’S創辦人狄亞哥德拉瓦勒（Diego Della Valle）可謂最大功臣，Della Valle家族擁有豐富的製鞋經驗，恰巧在70年代晚期，他們需要一款方便開車的休閒鞋；而Della Valle自己又是F1賽車迷，因緣際會下與法拉利總裁商討鞋款特性，於是柔軟且防滑，便成為後來誕生的「豆豆鞋」最大亮點。

▲ 每雙Gommino 豆豆鞋的完成都需要花費超過100道的製作步驟，沒有品質就不是奢侈品。

創辦人Della Valle則一直秉持「義大利製造」的口號，「奢華若是沒有品質，便什麼都不是。」因此每雙Gommino 豆豆鞋的完成都需要花費超過100道的製作步驟，總共由 130 針縫製而成，最多使用35片皮革，且鞋底數量控制在133顆豆豆，因而得名「豆豆鞋」可愛封號。此外，專家會嚴謹的檢驗每一件皮革，並監控它們的顔色、厚度、質地，當鞋子製成後，哪怕存在有最微小的瑕疵，它們也將被銷毀。

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豆豆鞋厲害之處更在於，許多人穿上後都認為像是「步行在水中」，政商名流紛紛上腳，連已故黛安娜王妃也是粉絲。由於原本針對開車鞋而設計，也順勢讓男性多出一項休閒鞋選擇；不光如此，而後品牌也陸續變奏推出各種皮革、色彩款式豆豆鞋，熱銷程度也證明一火40年絕非偶然。





▲ 品牌又開放「My Gommino 訂製系列 」讓民眾客製化屬於自己的豆豆鞋。

近日更開放「My Gommino 訂製系列 」讓民眾自行打造，超過 50 多種不同顏色的皮革，包含麂皮、漆亮皮、仿古皮革供選擇；鞋面上的裝飾有 Mocassino 皮革飾片、Laccetto 皮繩繫帶、My Colors 編織繩結等 6 種鞋面裝飾；而標誌性的橡膠豆豆，同樣提供超過 10 種繽紛色彩，訂製服務還可以選擇鞋墊的顏色以及使用壓印或燙金的 TOD’S logo 呈現方式，最後再烙印上英文姓名縮寫，打造專屬於個人的豆豆鞋，也為下一個40年做準備。

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