從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道

▲（圖／秘密森林劇照）

2020年3月，全世界籠罩在武漢肺炎的威脅下，南韓媒體揭露了一起引發全球共憤的「N號房事件」。從2018年下半年開始，嫌犯在通訊軟體Telegram上成立多個性愛聊天室，威脅、拐騙女性聽從命令拍出不雅影片，共有74名女性受害，其中還有16位是未成年少女。

起先看到這則駭人聽聞的報導，大家心裡第一個反應是：「為什麼不去報警？」另一方面，N號房有近26萬會員付費觀看這些影片，卻沒人出聲反制？事件背後反映的顧慮糾結實在是太複雜了，犯罪者正是利用人性的冷漠和被害者的恐懼心態，得以用如此不正當的方式來謀財。

此外，整起事件更是喚起大眾對「男女平權」的重視，也擔心N號房的性犯罪是不是只是冰山一角呢？

「性平教育」的落實，要靠我們維護

▲（圖／秘密森林劇照）

根據南韓2015年教育部提出的《學校性教育國家標準指引》，內容有諸多男女不平等的觀念，例如「男性本來就有性衝動，女性要有自我保護的能力」、「引起犯罪的原因，多半是女性穿得太暴露」、「為了避免犯罪，女性要避免單獨跟男性相處的機會」。種種觀念讓人感到不可思議，若連性教育內容都無法平等，那要廣大的人民如何正確落實呢？

台灣的性平教育已經實施很多年，但仍有許多家長質疑，抱持不同的看法。確實「性教育」的範疇略廣，除了學校的教育外，父母和長輩自身的觀念也十分重要，運用校園和家庭資源，告訴孩子正確的倫理觀，相輔相成的影響下，建立兩性對等，善待與自己不一樣的人。

錯誤的男尊女卑觀念，要靠時間導正

▲（圖／信號劇照）

編輯曾經聽過韓國太太的分享，在她懷孕待產時，公公曾說：「如果孩子是男生就讓他留在韓國受教育，如果是女生妳就自己看著辦吧！」如此傳統、不平等的想法，大家第一時間都會感到憤憤不平，卻也不得不正視從以前流傳至今的男尊女卑觀念，事實上還是存在著，且不在少數。

只是，要改變老一輩人的想法真的很困難。畢竟，他們從小就是在這樣的教育中成長，早就有一些既定的價值觀，想要轉變只能靠時間導正，並盡量以正向、不帶情緒的方式溝通，慢慢達到理想的目標。

尊重自己也尊重他人，這是身而為人的責任

▲（圖／VOICE劇照）

整起N號房事件，若撇開男女性別的議題，還有一個不得不忽視的現象，那就是尊重的缺乏。當犯罪者稱被害人為「奴隸」，並要求他們做出不雅、甚至傷害自己的舉動時，早就不是身為一個人應該要有的行為了。

尊重他人，是我們人類的責任，沒有誰有權力任意去傷害其他人；反之，尊重別人的同時也是在尊重你自己，當失去某些道德和倫理觀念時，便很容易走錯路，把自己變成一個連自己都不認識的「過街老鼠」，相信這是誰都不想樂見的。

回顧現今社會，我們很容易被一些表象遮住洞悉的能力。N號房事件的揭露，讓世人再次關注兩性議題與性別平等的問題，更讓我們知道，若想擁有理想無害的正向生活，靠著不僅是法律的約束，還有我們血液裡應該要有的正確倫理價值觀啊！

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