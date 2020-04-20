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不要做讓自己後悔的事情！思念就說出口、想見就行動　人生才不會留下遺憾

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▲思念。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels）

「我，很想念你。」清明節將至，看看那些久未謀面、只能在回憶裡相見的人──是個與思念之人聚首的日子。每到這時節，有些人特意深埋在心底，某個被塵土覆蓋的時光匣子，又會悄悄地被打開。

思念，是那些沒來得及說出口的話語，是每處曾並肩走過的風景，是回憶中我們眼前那片無邊無際的大海與藍天。這些藏在內心深處的千頭萬緒，與排山倒海而來的情感，我們與其共存的最好方式，就是認認真真去想念。

編輯也曾深陷過往的泥沼無法自拔，但下定決心好好「用行動去想念」一個人後，才看清楚了思念真正的模樣，原來是自己曾用心付出的愛。而當我們轉過身正視這份心情與傷口，也才會發現自己其實正走在結痂的路上。

聽首我們都陶醉其中的歌

▲思念。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Burst）

想念對方的時候，挑上一首彼此都很喜歡、百聽不厭的歌曲吧！在心底哼著或嘴裡唱著都無妨，只需專心讓旋律引領妳回到當下，融入歌詞細膩的情境中，然後在心中好好地凝視對方的樣貌。

從女孩長大成女人，編輯曾經聽過上萬遍西洋經典情歌選，字字句句皆是與父親共處的兒時記憶，想起優美的旋律與歌詞，曾讓我們如此陶醉。而每聽一遍，內心的悲傷竟也慢慢淡去一層了。

走訪彼此都很重視的地方

▲思念。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Jure Širić）

待在往日朝夕相處的地方，回憶彷彿幻燈片般地在眼前無聲播放，眼前每個環節明明如此清晰，景象卻越來越模糊。觸景傷情是必然，但看著過去的彼此，嘴角卻不自覺微微上揚，妳會逐漸想起那些快樂勝過悲傷。

每回相聚的餐廳、一起騎過協力車的河濱公園、充滿笑鬧聲的房間，這些一待就是2小時的地方。起初有點像被困在框住的圓圈，週遭空氣慢得讓人窒息，但隨著時間過去，圓圈有了開口，漸漸走成了一條直線，並通往光亮的未來。

親手寫封信給對方

▲思念。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@cottonbro）

當時來不及說出口的，此刻還來得及寫下。好幾個思念滿載的日子，想要傾訴的所有心情，就讓一張紙承載妳情緒的重量。千言萬語也好，幾個單詞也罷，甚至可以是一幅畫或一個字。

還記得多年前一個沉悶的午後，編輯站在海邊聽潮汐拍打岸邊，手裡緊握2個小瓶子，裡頭各有張小小方形的紙，紙上只有一句話，由幾個些微模糊的字組成。

猶豫了半晌，卻遲遲沒有鬆開手，如同沒有勇氣往前走一樣，才發現帶著悲傷去想念一個人，原來這麼重。但編輯最終還是奮力一擲，將過往用力拋出心外，與其同時，淚水也同腳下奔騰的浪花，漸漸消退在沙灘上。

「思念兩個字，其實就是一連串自我療傷的過程。」讓人感到沉重的外在枷鎖，是被傷痛給綑綁住的，藏在裡頭的愛其實很輕盈、很自由，它能帶著妳走回過去，也能領著妳步向未來。雖然面對傷痛，我們都會有些害怕和想逃跑的念頭，但在某些值得想念的時刻，千萬別撇過頭視而不見，就用盡氣力去想念、去愛吧！

延伸閱讀：

當人生成為一本書：翻閱《總有一天你會懂》，提前看盡每個成長階段的喜樂與哀愁

從《無敵破壞王》看友誼：只要心靈相犀，即便走的道路不同一樣可以悠遠長久

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 想念的時刻, 清明節, 思念, 西洋經典情歌, 走訪重視之地, 親手寫信
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