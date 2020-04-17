世界名畫也要防疫！《最後的晚餐》剩一人、《創造亞當》手噴酒精

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@loomalab

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，生活中有許多新的注意事項產生，確實做到才能有效防疫。烏克蘭政府就與廣告公司Looma合作，發揮創意將要宣導的防疫事項與世界名畫結合，有趣的圖片讓人一看就懂，也能馬上牢記保持社交距離、勤洗手、戴口罩⋯⋯這些重點。

《最後的晚餐》是達文西的經典名畫，耶穌原本與門徒們聚在一起享用晚餐，現在整個空蕩蕩，只剩下耶穌一人，他還戴上了口罩，完美示範保持社交距離，不宜群聚用餐。

另一幅達文西名畫《抱銀貂的女人》也戴上口罩，手中的銀貂換成好幾包糧食，告訴大家在疫情期間要囤積足夠的食物，才能減少外出次數，降低染病的風險。

米開朗基羅的《創造亞當》中，上帝與亞當手指接觸這幕，大家一定都印象深刻，但受到疫情影響，上帝只能改遞給他洗手液了，提醒大家隨時要用酒精、乾洗手消毒、保持乾淨。拉斐爾《穿紅衣的年輕男子》也在畫中勤洗手。

騎白馬的拿破崙變成戴口罩的外送員，提醒大家善用外送服務，減低人與人的接觸。《沃雷爾太太》則提醒大家用信用卡取代紙鈔、錢幣，能減低病毒傳染的風險。

超現實主義畫作《人子》中，擋住臉的青蘋果被改成口罩。《禱告的聖母》、《奧斐斯與尤莉迪絲》也戴上手套，提醒大家記得穿戴防護品，並減少與他人的親密接觸。

除了這幾張畫作，Instagram上面也有很多藝術家發揮創意，將世界名畫改成疫情期間的版本。像梵谷畫作中的人們就戴上了口罩，《蒙娜麗莎》抱了一大堆衛生紙，讓人想起民眾瘋搶物資的情形。

在 Instagram 查看這則貼文 Ebrahim Haghighi（@ebrahim_haghighi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 4:35 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 karen.（@karencantuq）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 14 日 下午 5:53 張貼

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