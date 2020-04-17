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居家抗疫時尚不能掉漆！學Lisa一件字母、LOGO T恤視訊也不尷尬

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記者王則絲／台北報導

在疫情持續緊張的當下，許多機關、公司都宣布員工們施行「WORK FROM HOME」(居家工作)，學校也多採線上授課，少了打扮漂漂亮亮出門的機會，在家也不能邋遢，穿著舒服之外更要Stay Fashion保持時尚態度，而舒適百搭的T恤則是最佳選擇，Lisa則搶先為大家示範了CELINE 與藝術家DAVID KRAMER合作的鵝黃色標語T，許多明星也紛紛以時尚LOGO T恤展現居家隨性風。

▲CELINE Ｔ恤。（圖／品牌提供）

▲Lisa穿上黑色西裝，搭配一件鵝黃色的字母T恤。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

自從Lisa染了黑髮之後，五官看來又更加精緻了，穿上黑色服裝則有股暗黑俐落感，在IG上貼出的這張自拍美照中Lisa穿上黑色西裝，裡面則是搭配一件鵝黃色的字母T恤，來中和過強的氣勢。

▲CELINE Ｔ恤。（圖／品牌提供）

▲CELINE X DAVID KRAMER標語口號黃色T恤，NT＄15,500。（圖／品牌提供，以下同）

這件T恤來自CELINE 2020春夏與藝術家DAVID KRAMER聯名的標語限定系列，上頭寫著「I STELL DON’T KNOW IF THIS IS GETTING ME ANYWHERE(我不知道這會帶領我往哪去)」，同系列還有多款標語文字，例如「THERE IS NO IRONY HERE（這沒有諷刺）」、「MY WORST OWN ENEMY（我就是自己最大的敵人）」，以緬懷黃金70年代的美好歲月。

▲CELINE Ｔ恤。（圖／品牌提供）

▲CELINE Ｔ恤。（圖／品牌提供）

▲標語口號紅色圓領長袖上衣，NT＄25,500、米白色毛衣，NT＄22,500。

此外，LOGO T恤也受到許多明星親睞，棉質T恤柔軟舒適，在家中穿著十分自在，若是突然接到視訊會議、視訊課堂需要發表言論時，身上若是穿著領口鬆脫、沾到不明污漬的邋遢睡衣，也太NG！即使沒有化妝，一件簡約LOGO T恤也能讓自己在鏡頭上看起來加分不少。

▲CELINE Ｔ恤。（圖／品牌提供）

▲CELINE Ｔ恤。（圖／品牌提供）

▲JOY、金泰亨、宣美都曾穿上CELINE LOGO T恤，打造率性慵懶時尚風。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy、@btstae、@miyayeah）

▲CELINE Ｔ恤。（圖／品牌提供）

▲CELINE 。（圖／品牌提供）

▲LOGO棉質T恤，NT＄13,000、刺繡字體棉質T恤，NT＄14,500。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Lisa, CELINE, 居家, 舒適
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