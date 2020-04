居家抗疫時尚不能掉漆！學Lisa一件字母、LOGO T恤視訊也不尷尬

記者王則絲/台北報導

在疫情持續緊張的當下,許多機關、公司都宣布員工們施行「WORK FROM HOME」(居家工作),學校也多採線上授課,少了打扮漂漂亮亮出門的機會,在家也不能邋遢,穿著舒服之外更要Stay Fashion保持時尚態度,而舒適百搭的T恤則是最佳選擇,Lisa則搶先為大家示範了CELINE 與藝術家DAVID KRAMER合作的鵝黃色標語T,許多明星也紛紛以時尚LOGO T恤展現居家隨性風。

▲Lisa穿上黑色西裝,搭配一件鵝黃色的字母T恤。(圖/翻攝自IG@lalalalisa_m)



自從Lisa染了黑髮之後,五官看來又更加精緻了,穿上黑色服裝則有股暗黑俐落感,在IG上貼出的這張自拍美照中Lisa穿上黑色西裝,裡面則是搭配一件鵝黃色的字母T恤,來中和過強的氣勢。

▲CELINE X DAVID KRAMER標語口號黃色T恤,NT$15,500。(圖/品牌提供,以下同)



這件T恤來自CELINE 2020春夏與藝術家DAVID KRAMER聯名的標語限定系列,上頭寫著「I STELL DON’T KNOW IF THIS IS GETTING ME ANYWHERE(我不知道這會帶領我往哪去)」,同系列還有多款標語文字,例如「THERE IS NO IRONY HERE(這沒有諷刺)」、「MY WORST OWN ENEMY(我就是自己最大的敵人)」,以緬懷黃金70年代的美好歲月。

▲標語口號紅色圓領長袖上衣,NT$25,500、米白色毛衣,NT$22,500。



此外,LOGO T恤也受到許多明星親睞,棉質T恤柔軟舒適,在家中穿著十分自在,若是突然接到視訊會議、視訊課堂需要發表言論時,身上若是穿著領口鬆脫、沾到不明污漬的邋遢睡衣,也太NG!即使沒有化妝,一件簡約LOGO T恤也能讓自己在鏡頭上看起來加分不少。

▲JOY、金泰亨、宣美都曾穿上CELINE LOGO T恤,打造率性慵懶時尚風。(圖/翻攝自IG@_imyour_joy、@btstae、@miyayeah)

▲LOGO棉質T恤,NT$13,000、刺繡字體棉質T恤,NT$14,500。(圖/品牌提供)



