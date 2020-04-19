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Jessica 30歲駕馭粉裙美出新高度！「少女系穿搭」網讚：逆生長

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▲Jessica。（圖／翻攝自Jessica IG）

▲南韓女星Jessica度過30歲生日，駕馭少女感粉色花裙仿佛凍齡。（圖／翻攝自Jessica IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星鄭秀妍（Jessica）卸下少女時代光環後依舊亮麗，日前度過30歲生日她特意PO文與粉絲互動，畫面中Jessica換上粉色系針織衫搭配花裙，腳踩隨興平底鞋，不僅駕馭粉色單品絲毫不費力，逆齡樣貌更是引發粉絲熱議。

前少女時代成員Jessica即便退團生活始終亮眼，在18日邁入30歲的她，不忘PO文與粉絲保持互動，只見Jessica放下中分長髮，妝容流露淡淡的粉色系，身穿FENDI粉色針織外套搭配同色透視花裙呼應，裙裝運用滿版印花呈現，繽紛之餘不顯俗氣；而中段透視效果更讓Jessica白皙長腿若隱若現，最後踩上一雙親民VANS粉鞋收尾，整體造型仿佛回到少女時代時期。

要說Jessica是「粉色女王」絕不為過，另一套以白色襯衫搭配粉色長褲的造型也是相當可愛，襯衫出自法國女裝IRO，蓬鬆袖口與夢幻的荷葉邊設計為公主風加分，而Claudie Pierlot的淡粉色長褲寬鬆剪裁十分舒適，Jessica更俏皮的將褲腰翻開，宛如鄰家女孩一般，順勢獲得粉絲大讚：「Jessica太適合粉色」、「30歲還這麼美」、「逆齡教主。」

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關鍵字：

Jessica, 少女時代, 南韓, 女團, 潔西卡, 鄭秀妍
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