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史努比海綿萌到捨不得用！可愛形狀上妝超順手　與盥洗用具湊一組更Q

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編輯／Emily　圖／翻攝自plazastyle.com

史努比Snoopy誕生至今已經70週年了，每次推出周邊產品總是讓人沒有抵抗力。日本雜貨Plaza這次就有一系列史努比商品，要讓你荷包失守，其中一款史努比化妝海綿，造型超級可愛，白白軟軟的史努比頭看起來就像棉花糖，萌到捨不得用。

#史努比化妝海綿

這款史努比化妝海綿完全融化少女心，海綿做成史努比的頭型，還挖空做出眼睛、鼻子，模樣超級可愛，白白軟軟的看起來像顆棉花糖，實在讓人捨不得弄髒它。由於史努比頭型有弧度，使用起來能貼合臉部，不用擔心上妝不順手。一包有12顆，售價660 日圓（約台幣185元）。

▲史努比海綿。（圖／翻攝自plazastyle.com）

▲史努比海綿。（圖／翻攝自plazastyle.com）

#史努比沐浴禮盒

這款禮盒包裝超級精美，粉嫩色系配上史努比插圖非常可愛，送禮自用都適合。裡面包含兩顆星型的沐浴球和一個護手霜，用萌萌的史努比禮盒來滋潤雙手、沐浴清潔，心情也能瞬間變好。禮盒售價1,430日圓（約台幣401元）。

▲史努比海綿。（圖／翻攝自plazastyle.com）

▲史努比海綿。（圖／翻攝自plazastyle.com）

#史努比旅行組

外出旅行最需要帶化妝品和牙刷，這系列剛好也推出了兩個旅行組。旅行化妝包有白色、粉紅兩款，裡面包含好多瓶瓶罐罐可以裝化妝品，瓶罐上面也印了史努比圖案，一整組帶出去也太Ｑ。售價1,320日圓（約台幣370元）。

▲史努比海綿。（圖／翻攝自plazastyle.com）

▲史努比海綿。（圖／翻攝自plazastyle.com）

牙刷組也是旅行必備品，包裝袋上面有史努比、查理布朗和朋友們的插畫，白色、黃色兩款都可愛，售價1,320日圓（約台幣370元）。

▲史努比海綿。（圖／翻攝自plazastyle.com）

除了Plaza有史努比產品，文具Kamio Japan也和史努比合作，推出超可愛的紙香皂，裝在精緻可愛的小盒子裡隨身攜帶，走到哪都可以隨時洗手，超級方便，在需要勤洗手的時期非常實用，用完還能把盒子留下來收納小雜物，總共有四款圖案，看了讓人好心動。售價506日圓（約台幣142元）。


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關鍵字：

snoopy, 史努比, 海綿, 化妝包, 小物, 雜貨, 日本
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