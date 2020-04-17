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收錄台北不限時咖啡廳！7間特色裝潢　自然、文青風全都有

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▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

想找間咖啡廳久坐至深夜？MENU編輯特別蒐集了7家不限時的咖啡廳，文青夜貓們可別錯過啦！

REMEMBER ME記得我CAFÉ
捷運小巨蛋站

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Sandy Gu、Claire提供）

以木質調和綠色植物為主要裝潢的咖啡廳，每週固定有4天的駐唱表演，氛圍非常溫暖有人情味，店員親切、食物用心好吃。特別的是每桌都有一本繪圖本和色鉛筆，提供客人隨意塗鴉。

必點招牌黑糖拿鐵，最上層撒了黑糖、可可粉和砂糖炙燒，喝的時候有吃甜點的錯覺，還會附上一張寫著文青字句的小紙條，十分療癒。另外，外酥內軟的鬆餅和加上特調莎莎醬的起司炸薯泥球「薯於泥」也都很值得一嚐！

營業時間：週二至週六12:00-02:00，週日和週一12:00-22:00

穿越九千公里交給你
捷運中山國中站

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客happy foodtime提供）

結合洗衣店的複合式動物友善咖啡廳，裝潢走頹廢的個性混搭文青風，店內還飼養著一隻浣熊和一隻牧羊犬，可愛的模樣很受客人歡迎！餐點部分提供多種咖啡飲品，食物部分主要有手工披薩和法式甜點。

甜點是老闆赴法國所學，每日供應三種品項，以堅果和水果手工製作，非常推薦！

營業時間：週一至週四12:30-22:00，週五12:30-23:00，週六11:30-23:00，週日11:30-22:00

CONGRATS CAFÉ
捷運信義安和站

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Rose Chen提供）

位於文昌街的古董家具店二樓的老屋咖啡廳，需要從店旁小徑的入口上去，位置十分隱密。店內的老傢俱和各式老物十分值得玩味，主要販售單品咖啡，種類很多元，適合咖啡愛好者來品嚐，除了咖啡以外也有其他茶飲可選擇。食物主要有鹹派和帕尼尼，價格親民。

營業時間：週一至週五08:00-00:00，週六13:00-00:00，週日13:00-22:00

這間咖啡
捷運大安站

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客硬骨魚覓食中提供）

牆上貼著許多藝文海報的老派咖啡廳，有種日本喫茶店的味道。座位旁有許多插座，很多客人都帶著筆電來工作或是看書。MENU上有許多咖啡、茶飲可以選擇，食物部分有飯類、三明治和蛋糕。

推薦「這份三明治」，夾著拌入美乃滋的過貓、肉鬆和軟嫩的厚蛋，爽脆的鹹甜滋味超級特別！

營業時間：週二至週五14:00-00:00，週六和週日12:00-00:00，週一公休

老木咖啡
六張犁站

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客MommyPat佩特媽咪提供）

融合木質和水泥元素的簡約裝潢，氣氛很舒適。老木的各種飲料和食物都很出色，是會讓人回味再三的好味道。

很多人為了「巴伐利亞奶油布丁與蜂蜜小熊費南雪」而來，可愛模樣超吸睛！布丁口感偏向奶酪的綿密口感，口味依店家當日隨機推出；小熊費南雪鬆軟濕潤，帶著甜甜蜂蜜味，屬於老木的人氣特色甜點。

營業時間：週一至週四12:00-21:30，週五12:00-01:00，週六11:00-01:00，週日11:00-21:30

未央咖啡店
捷運六張犁站/科技大樓站

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客hhuuuii、健貨佑提供）

很有個性的未央咖啡採用深色木質調桌子搭配皮椅，牆上掛著獨立樂團、藝文展演的海報，牆邊的書櫃中擺滿了書籍和漫畫，是一個可以讓人安靜做事的空間。

黑板牆上的MENU寫著各式咖啡飲料、甜點，還有貓飯、水餃、烏龍麵等鹹食，讓工作到深夜的客人有宵夜可以填飽肚子。每日供應的甜點不同，起司蛋糕系列很多人推薦！若看到黑板上有不妨點一塊來嚐嚐。

營業時間：週一至週日13:00-01:00

開燈咖啡DAWN SURF & CO. CAFE
捷運國父紀念館站

▲不限時咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客福囝提供）

鄰近光復市場，處於熱鬧信義區的一處靜謐地帶。「開燈」是衝浪的術語，為衝早浪之意，店內結合了衝浪、海洋的元素，裝潢佈置活潑。

菜單上有幾種咖啡、茶飲、調酒、甜點，還有不同口味的太陽蛋烤起司三明治，以及不定時供應的咖哩飯，讓工作到深夜的人有暖胃的選擇。

營業時間：週二到週五15:00-00:00，週六13:00-00:00，週日13:00-22:00，週一公休

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 甜點, 咖啡廳, REMEMBERME, 穿越九千公里交給你, CONGRATSCAFÉ, 這間咖啡, 老木咖啡, 未央咖啡店, 開燈咖啡
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