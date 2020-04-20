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舒淇、林志玲兩大美女都被擄獲！擁有它就能在時尚圈橫著走

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記者李薇／綜合報導、攝影　圖／品牌提供

GIORGIO ARMANI旗下最受到歡迎的唇彩系列「奢華絲絨訂製唇萃」，不但受到很多人喜愛，更是巨星們指定使用的單品，像是小S、舒淇、林志玲都是他的粉絲，還沒用過的女孩現在有個超好機會，可以一次收集起所有的熱門色號。

▲GIORGIO ARMANI,GA,奢華絲絨訂製唇萃。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

GIORGIO ARMANI在最近推出全新限量的奢華絲絨訂製唇萃精巧珍藏組，售價2,050元，迷你版的設計一次收集品牌旗下最厲害又熱門的顏色，包括性感的火紅色、磚紅色還有超顯白的橘紅，包準一抹就立刻展現出巨星的氣場，直接整套全包搞定一年的時尚唇色，永遠不褪流行。

▲GIORGIO ARMANI,GA,奢華絲絨訂製唇萃。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

#400 亞曼尼訂製服

品牌最經典的色號，包括小S、舒淇出席大型場合時，都是御用這款色調，帶有一點點暗紅質感的紅色系，可以展現出女王般的氣勢，擦上它完全可以駕馭任何大型場合，包準一出場就是所有人目光的焦點，非常有王者架勢的一支唇色。

▲GIORGIO ARMANI,GA,奢華絲絨訂製唇萃。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

#401亮紅高跟鞋

想要一抹顯白，那挑這支亮紅高跟鞋準沒錯，帶有一點橘調的紅色系，擦在肌膚上可以立刻襯出晶瑩剔透的質感，比起#400 亞曼尼訂製服看起來更有親和力，不管是薄擦還是厚擦，都是一支可甜可鹹的帥氣唇色。

▲GIORGIO ARMANI,GA,奢華絲絨訂製唇萃。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

#405 緋紅禮帽

時下最流行的楓紅色調#405 緋紅禮帽，是最適合亞洲女孩的膚色，一抹就可以襯托出性感俐落的模樣，讓整個人都瞬間看起來時尚又大方，絕對是化妝包裡面必收的顏色，有了它，一年四季都不用擔心褪流行。

關鍵字：

GIORGIO ARMANI, GA, 奢華絲絨訂製唇萃, 小S, 舒淇, 林志玲, 唇彩, 彩妝
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