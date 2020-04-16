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溫柔萬用色！春夏必收的療癒「小粉紅美妝」，牙膏也入列

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▲▼春夏必備的粉紅美妝小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲粉紅色溫柔療癒，給人正面的視覺效果。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、品牌提供，以下同

記者曾怡嘉 / 綜合報導

因口罩掀起的熱議的粉紅，再度被炒紅。療癒舒服的粉色本來就沒有性別之分，輕柔色調在春夏更是好搭的萬用色。運用在彩妝、保養上也有極高人氣，粉紅不只是甜膩，還優雅的很有質感。

▲▼春夏必備的粉紅美妝小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

absolution 玫瑰石英刮痧板，950元。

以100%天然玫瑰石英打造，按摩同時刺激面部的經絡，放鬆平衡臉部以及頸部肌肉。靈感源於古老的能量療法，透過按摩刺激經絡，長期使用有助於提升肌膚循環力，預防皺紋和細紋，同時深層放鬆並恢復肌膚光彩。
 

▲▼春夏必備的粉紅美妝小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Rahua 粉紅海鹽蓬鬆噴霧 124ml，1,250元。

含粉紅海鹽、番石榴、西番蓮花果、芙蓉花等天然成分，創造自然波浪造型線條。可用於濕髮或乾髮上，噴於髮根或髮梢，再輕撥頭髮，就是蓬鬆豐盈效果。

▲▼春夏必備的粉紅美妝小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

尼爾氏NYR 2號玫瑰香水，50ml，2,200元。

精選玫瑰天竺葵、雪松，混合大馬士革玫瑰及百葉玫瑰，創造出如天鵝絨般細緻的香氣印象。

▲▼春夏必備的粉紅美妝小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

LEBON 揮霍無度的甜-玫瑰橙花天然牙膏，75ml，650元。

靈感來自被稱為粉紅色宮殿的比佛利山莊酒店，玫瑰擁抱著橙花，並添加一絲薄荷清新。

▲▼春夏必備的粉紅美妝小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Grown Alchemist 歲月修護潤色唇膏裸色玫瑰，1,000元。

霧面感的保濕潤唇膏，時尚簡約外型、一抹讓雙唇變身粉嫩玫瑰，顏色來自於天然的礦物色素。

▲▼春夏必備的粉紅美妝小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

uka 彩色底油6/0－奶油甜桃粉，10ml ，750元。

調和奶灰色調的柔和粉，是搭配服裝和配件的百搭色，更是許多時尚名媛的指定購買色。

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關鍵字：

粉紅, 顏色, 春夏, 美妝保養, 推薦
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