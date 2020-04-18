2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

新竹2020年又有好幾間新的美食展露頭角，快跟著MENU編輯一起來看看今年必吃的新竹美食吧！

TOP10／墨竹亭

新竹市東區

舒適整潔的用餐環境，主打販售乾麵、小菜類餐點，且每碗乾麵不到台幣100元就可以吃到，CP值很高。鮮蝦抄手燃麵拌入特製的酸辣紅油，麵體吸附滿滿醬汁，入味且Q彈的麻辣麵條口味十分過癮。還可以加點一杯清涼飲品更爽快！

▲（圖／美食客09提供）

TOP9／樂客牛肉麵

新竹市東區

整體裝潢以「台灣復古」為主題，小小的店面中只有不到10個座位，店家也不接受提前訂位，想內用需要碰碰運氣。店面的麵食選擇只有四種，可以選擇要偏軟的拉麵或是硬Q的細拉麵，雖然單價偏高但用料實在，可以吃得到滿滿的牛肉！

▲（圖／美食客邦妮吃貨日記提供）

TOP8／米咕家

竹北市

主要販售道地日式飯糰，假日和平日口味還會稍做變化，記得先至粉專線上預訂！飯糰的米飯Q彈有嚼勁，拌入藜麥更容易消化。一整塊唐揚雞搭配生菜及超厚玉子燒非常過癮。最近米咕家進行裝修，預計2020年四月中旬開始營業，準備迎接一個全新的米咕家吧！

▲（圖／美食客美食吃漢酣酣提供）

TOP7／MUM MUM饅饅好食

新竹市東區

走浮誇網美路線的饅饅好食，天台裡居然還有一個游泳池！天氣好的時候可以在游泳池邊拍照，非常有度假的氛圍，招牌必點就是Snoopy經典雙蛋鬆餅大早餐，在IG被大洗版的鬆餅共有三種造型，可愛的模樣十分吸睛，吃之前先拍個100張紀念吧！

▲（圖／美食客18提供）

TOP6／青畑九號豆製所

竹北市

位於竹北的青畑九號豆製所，不論是什麼時候都人滿為患，價位雖然偏高，但是用料非常實在。一顆車輪餅裡會加入兩倍高的餡料壓製而成，每一口都可以吃到扎實的餡料。

▲（圖／美食客Pei Chen提供）

TOP5／微生FLOAT DEPT

新竹市東區

微生為2019年底新開的咖啡輕食餐廳，整體裝潢以深色木頭帶出沈穩氛圍，二樓更是別有洞天，靠窗的小角落可以脫鞋席地而坐，放鬆在這裡待上一個下午吧。飯糰系列套餐為微生很特別的餐點品項，搭配炸雞一起食用口味更豐富喔！

▲（圖／美食客柳幼幼提供）

TOP4／一百種味道

新竹市北區

人氣始終紅不讓的一百種味道，在新竹的地位還是屹立不搖。滿滿一櫃的各式新鮮水果塔讓你選擇障礙大爆發，若對要吃什麼毫無頭緒的話，不仿嘗試看看經典綠葡萄乳酪塔。另外，乳酪內餡甜度適中，搭配酸甜可口的綠葡萄非常加分。

▲（圖／美食客吃貨jimmy提供）

TOP3／FUGOOTAIN 富穀沺

新竹市東區

富穀沺為知名早午餐—山房的二店，店內一樓營造濃濃的西方懷舊氛圍，二樓則是粉紅色為基底的韓系明亮環境。主要販售早午餐及西餐類套餐，整體為中高價位，但環境明亮好拍，小心手機記憶體爆滿！

▲（圖／美食客阿端吃吃吃eat_fooddd提供）

TOP2／硬派主廚的軟嫩料理

新竹市東區（東門市場）

位於東門市場內，主要販售軟嫩的牛排系列料理，可以說是肉食主義者的天堂，特推硬派主廚的軟嫩牛排飯，使用美國特選牛肉，口感軟嫩不油膩，底部還有辣肉燥及溫泉飯可以拌飯食用，多層次的口感非常超值。

▲（圖／美食客Pei提供）

TOP1／廟口鴨香飯

新竹市北區

招牌鴨香飯上頭鋪滿煙燻鴨肉以及爽脆的小黃瓜，淋上店家獨門鴨油醬汁，鹹香入味，每一口都充滿鴨肉香氣。特別推薦可以加點炒鴨血，拌炒中加入大量烏醋提味，酸酸鹹鹹的滋味只有這裡吃得到！

▲（圖／美食客Yan提供）

圖、文／MENU美食誌

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