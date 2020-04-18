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口罩久戴也不痛！日本發明「鮮肉護耳」伸出緊實臂膀保護你

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▲小鮮肉護耳器 。（圖／翻攝自推特斉藤幸延@Yoshinobu Saito）

▲佩戴口罩耳朵隱隱作痛，日本發明家斉藤幸延新作「鮮肉護耳器」誕生。（圖／翻攝自推特斉藤幸延@Yoshinobu Saito、unsplash，以下同）

編輯／Ann

疫情期間佩戴口罩成為最重要的防疫措施，不過戴久了難免會被口罩繩勒到耳朵痛，對此，腦洞大開的日本發明家斉藤幸延又有新巧思，將原先爆紅的「肌肉猛男筷架」搖身一變成為口罩護耳器，有了小鮮肉幫大家支撐，戴再久都不會痛！

▲小鮮肉護耳器 。（圖／翻攝自推特斉藤幸延@Yoshinobu Saito）

▲斉藤幸延先前「鮮肉筷架」引發不少迴響。

外出佩戴口罩久了，掛繩會使耳朵隱隱作痛，對此日本發明家斉藤幸延想到一款特別的口罩護耳器，本身就有鍛煉肌肉習慣的他，先前才推出「肌肉猛男筷架」造成不小迴響，不僅運用3D技術列印將六塊肌線條刻畫的栩栩如生，猛男採用了仰臥起坐的姿勢，讓大家用餐時放上筷子，更是養眼到極致。

話題回到此次的「口罩護耳器」，斉藤幸延同樣將小鮮肉當做靈感，巧妙的是張開的雙臂正好能夠代替大家的耳朵支撐口罩，只要把口罩掛繩放入他的手中，耳朵便輕鬆許多，而他強而有力的臂膀能讓口罩不輕易鬆脫；斉藤幸延也順勢推出坐姿、蹲姿、站姿等不同姿態來療癒大家，在疫情期間既能夠博君一笑，也能解決口罩佩戴問題，或許大家可以期待一下台灣開賣的消息。

關鍵字：

小鮮肉, 肌肉, 猛男, 日本, 發明, 推特, 口罩, 疫情, 武漢, 肺炎, 新冠, 斉藤幸延
fashion.net

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