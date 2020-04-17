亮･珠寶／梵克雅寶動物胸針沒有社交距離　相依偎超暖心

▲小鴨子相依偎的Canards胸針，鑲嵌粉紅色藍寶石、紅寶石、紫水晶、黑色尖晶石、鑽石與白色養殖珍珠，7,450,000元。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，人人保持社交距離守護健康與安全，但不應拉開心的距離，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）歷來的珠寶設計中，有不少動物成雙或相依偎造型的胸針，在此時看來格外有撫慰人心的效果，20日起在台舉辦的自然藝境珠寶展，將展出緊靠彼此的小鴨子Canards胸針與成對的袋鼠胸針，充滿情感的設計很療癒。

▲成對銷售的Kangourous袋鼠胸針，鑲嵌黃色藍寶石、錳鋁榴石、黑色尖晶石與鑽石，7,600,000元。



梵克雅寶的作品向來感情豐沛，無論是描繪親情或愛情，總是無比傳神。早在1946年已創作4隻小鳥同站在枝頭上的Bird胸針，鑲嵌凸圓形切割藍寶石、鑽石與紅寶石的小鳥互相凝視又彼此倚靠，溫馨之情不言而喻；而1969年問世的Two Birds鑽石胸針，兩隻小鳥上演親親戲碼，令人莞爾。

▲1946年製的Bird胸針，4隻小鳥的身體凸圓形切割藍寶石，頭部則鑲嵌鑽石與紅寶石。



▲1969年問世的Two Birds鑽石胸針，今日看來依然美好。



沒有社交距離的設計還包括爪著灰色珍珠的鴕鳥造型Autruches胸針、此次將來台展出的小鴨子Canards胸針；另一種可任意變化的款式，為成對的動物胸針，可一次別上單個，或者同時用上，使用時兩個胸針的距離可自由調整，想讓兩隻可愛袋鼠、狐狸或長頸鹿胸針靠近一些都行，共通點是有一隻模樣似乎特別撒嬌，很明顯不想維持1.5公尺的社交距離啊！

▲鴕鳥造型Autruches胸針爪著一顆灰色珍珠（左）未定價，成對的狐狸胸針Fennecs胸針鑲黃色藍寶石、錳鋁榴石、色尖晶石、珍珠與鑽石，未定價。





▲同樣成雙的Girafes胸針鑲有淡紫色和粉紅色藍寶石、黑色尖晶石與鑽石，未定價。