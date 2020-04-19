開心笑著心裡卻莫名焦慮？5個症狀或許你也患上「幸福恐懼症」

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你是否也曾在開心歡笑的當下，卻突然有一股焦慮感湧上心頭？不敢太快樂、對擁有的幸福感到罪惡，因為一些難過的往事，總是擔心未來就會失去手中的幸福，如果出現以下幾種症狀，或許你也患了現代人容易染上的「幸福恐懼症」。

＃覺得自己配不上

因生活中關注著許多表面光鮮亮麗的成功人士，常對自己感到自卑，在眾多面向都缺乏自信、處處感到不滿，看著身邊所擁有的好朋友、好男友、良好的工作環境、善良的同事、貴人主管，卻常心虛、覺得自己配不上。

＃難以去相信別人

也許在過去曾被傷害、出賣過，心中的陰影導致你不再輕易去相信別人，認為世界上還是只有自己可靠，要卸下你的防備非常難。

＃對幸運的事反而有點抗拒

雖然現代人普遍瀰漫著厭世心態，但生活中當然還是會發生許多小確幸，但是「幸福恐懼症」卻讓人對幸運的事不自覺產生抗拒，心裡認為反正最後也會消失，一開始就不要太開心，才不會傷得太痛。

＃不喜歡改變現狀

在舒適圈中就已經過得跌跌撞撞，更不可能想去做新的嘗試，不喜歡改變現狀的特質，也是因為太害怕「未知」所可能造成的傷害。

＃對人、事都不敢投入太多自己

正所謂「期待越高，失望越重」，不論是對感情還是有興趣的事物，都不敢投入得太多，擔心某一次失足、一個差錯，就再也無法挽回，更害怕的是被背叛，所以總是刻意壓抑自己不要放太多感情，越不想去在乎卻越是佔著心頭。

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