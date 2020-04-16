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IKEA使用者好評推薦TOP 10　「網紅」居然奪冠！

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▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10大公開。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人到了IKEA採購，最傷腦筋的就是如何從數萬件商品中，找到最好用的那一個！IKEA推出「使用者好評推薦」評價機制，首度公開消費者心目中五星好評商品TOP10，將使用者經驗的好評商品全部囊括，其中不僅包含實用清潔小物、居家家具，甚至連「網紅」都有，快看看有什麼不小心錯過，快快補齊升級居家體驗！

TOP 1　BLÅHAJ填充玩具，售價599元
IKEA當家網紅鯊魚，不但可愛的擺置被許多人放上IG，外型也廣受大人小孩喜愛，柔軟的觸感拿來做為抱枕也非常適合，陪伴你一夜好眠。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 2　BÄSTIS毛絮黏把，售價19元
已經很紅的毛絮黏把，也是長銷榜的冠軍，平易近人的價格又能方便快速地清除衣服、家具以及汽車座椅上的貓毛、灰塵和棉絮，是IKEA高CP值居家小物代表。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 3　KLIPSK床上托盤，售價295元
誰不想要在床上完成任何事呢？除此之外還是租屋及小資族的救星，能舒適的使用電腦或閱讀書本，折疊式的支腳，容易收納不佔空間。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 4　RÅSKOG推車，售價899元
任何空間皆適合使用，機動性高可到處移動，無論是收納廚房雜物、化妝品、文具都是最佳選擇，開放式分層收納讓你一目瞭然。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 5　FÖRSIKTIG兒童安全腳凳，售價79元
台灣平均每10戶就有一戶擁有的FORSIKTIG兒童安全腳凳，底部具有安全防滑設計能減少滑倒的危險，加上平易近人的價格，無論是當做浴室坐凳或小朋友的洗手腳凳都很合適。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 6　KALLAX層架組，售價1,395～1,795元
擁有多種不同的收納功能，搭配同系列的不同商品即可任意規畫改變收納空間，滿足自已的需求。也能當作屏風，為小坪數空間劃分出不同的生活區塊，為空間增添變化性。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 7　TEVALEN收納櫃，售價199元
TEVALEN收納櫃能收納各式雜物，簡約的設計增添空間質感，網籃層板讓物品一目了然，且能輕鬆拆卸方便清潔。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 8　FRAKTA環保購物袋，售價29元
FRAKTA系列環保購物袋提供多款尺寸，材質輕巧耐用，無論是外出採購或搬家都能派上用場。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 9　PÄRKLA收納盒，售價69元
是租屋族最佳收納幫手，適中的大小可以放置床底空間輕鬆收納，不浪費珍貴的收納空間。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

TOP 10　BEVARA袋子封口夾30件組，售價49元
含多種顏色及尺寸，能解決各式各樣需要封口的食品或物品，也能利用顏色做分類。

▲IKEA使用者好評推薦TOP 10。（圖／IKEA提供）

關鍵字：

IKEA, 排行榜, ＴＯＰ10
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