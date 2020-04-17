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日本女生都在瘋的最新髮療「鏡光護」　3步驟恢復女神光圈

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▲日本女生都在瘋最新髮療「鏡光護」。（圖／品牌提供）

▲日本現在最夯的髮療「鏡光護」即將引進台灣。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

日本女生對美的意識很高，不僅重視穿搭、彩妝、保養，就連頭髮護理都很有一套，尤其日系造型大多以清新空靈感為主，擁有一頭柔順有光澤的秀髮才能仙氣飄飄。而「女神鏡光護」就是最近日本女生都在瘋的最新護髮療程，運用3大關鍵護理從根本問題改善髮質，幫助頭髮恢復柔軟、有光澤的健康髮質，讓每個女生都能輕鬆擁有女神般好髮質。

▲日本女生都在瘋最新髮療「鏡光護」。（圖／品牌提供）

1.髮絲也要「去角質」

「女神鏡光護」從髮芯著重處理，利用淨化→修復→封存等關鍵3步驟，幫秀髮做好「去角質」，讓後續護理效果更有感。其中最大亮點在於獨創的「雙重淨化系統」能有效將髮絲表層淨化，就像肌膚保養程序的去角質步驟，有助於後續吸收，搭配資生堂獨家「髮芯還原術」，能讓髮絲更加強韌健康，從髮芯根源重建新生。

▲日本女生都在瘋最新髮療「鏡光護」。（圖／品牌提供）

2.髮絲問題量身打造

在日本掀起一股熱潮的「女神鏡光護」，相較於一般護髮療程，最特別的就在於「量身訂製」。針對不同髮肌與髮質需求，客製化組合出每個人適合的保養組合，像是捲髮想維持彈性、染燙髮後髮絲變得厚重僵硬、想柔順髮絲的毛躁髮…等各種髮絲問題都能藉由最合適個人的客製化「女神鏡光護」來根治。此外，頭皮舒療專用的香氛精油還可以依個人喜好自由挑選。

▲日本女生都在瘋最新髮療「鏡光護」。（圖／品牌提供）

3.居家防護鎖住好髮質

想讓髮絲護理的效果更持久，做完護髮療程後的「防禦」也很重要。紫外線烈陽、眼睛看不到的「汙染懸浮微粒子」都是日常中會傷害髮質的因素，在「女神鏡光護」後，搭配擁有資生堂專業美髮專利「全能防禦科技」的「全效完美防護精露」，就像髮絲的全方位防禦罩，能有效抵擋環境損害因子，幫助造型和護髮效果拉長延續性，不論是捲度或染髮髮色都能更持久持色。

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關鍵字：

保養, 護髮, 髮絲, 頭髮, 療程, 鏡光護, 日本, 資生堂, 美髮, 頭髮護理
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