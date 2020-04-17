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《The King：永遠的君主》鄭恩彩成「最美女總理」　雪白牛奶肌讓人好羨慕

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▲鄭恩彩。（圖／翻攝自SBS、esteelauderkr IG） 

▲鄭恩彩在劇中飾演女總理。（圖／翻攝自SBS）

文／C編

《The King：永遠的君主》即將在17日開播，16日舉辦發佈會，主角李敏鎬、金高銀都出席，在戲劇中演出女總理的鄭恩彩也跟著亮相，白皙的肌膚加上高䠷的身材，立刻成為很多人的焦點，甚至被稱為是「最美女總理」。

▲鄭恩彩。（圖／翻攝自SBS、esteelauderkr IG） 

▲白皙肌膚讓她備受矚目。（圖／翻攝自SBS）

鄭恩彩曾在《客：The Guest》中飾演女警察，但當時的打扮都走牛仔褲、襯衫的中性風，這次在《The King：永遠的君主》裡面的造型，則多了許多美豔裙裝出現，也意外讓她的「牛奶美顏」再次受到關注，尤其是那白皙的肌膚，讓人驚艷到底是怎麼做到的？

 ▲鄭恩彩。（圖／翻攝自SBS、esteelauderkr IG）

▲被人暱稱擁有「牛奶肌膚」的鄭恩彩。（圖／翻攝自SBS）

之前上美妝節目《GET IT BEAUTY》時，鄭恩彩提到吃沙拉來維持身材、控制卡路里，也會在喝的水中加入可以食用的檸檬精油，每天補充維他命C，達到抗氧化的效果，當然晚上的肌膚修護也是非常重要。

▲Her和她,The King,永遠的君主,鄭恩彩,最美女總理,雅詩蘭黛,保養,小棕瓶,李敏鎬,金高銀。（圖／雅詩蘭黛IG）

▲全白的畫報也可以完美駕馭。（圖／翻攝自esteelauderkr IG）

在夜晚間的保養，鄭恩彩選擇雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導修護露，透過夜間睡眠時間，加速肌膚的呵護，超好吸收的精華質地，一抹就可以快速滲透進肌膚底層，難怪可以滋養出如此透亮又細緻的臉部狀態。

▲鄭恩彩。（圖／翻攝自SBS、esteelauderkr IG）

▲夜晚使用小棕瓶修護。（圖／翻攝自esteelauderkr IG）

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▲Her和她保養 雅詩蘭黛小棕瓶。（圖／公關照）

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