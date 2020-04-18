讓肌膚「吃進」保養品的最強3撇步！「順著毛孔塗抹」才能立刻吸收

▲保養品總吸不進去好困擾？（圖／翻攝自esteelauderjapan IG）



文／C編

被暱稱為「小棕瓶」的「雅詩蘭黛特潤超導修護露」大名鼎鼎，但很多人都不知道該怎麼正確使用，以為當作精華液抹上臉就對了，其實它的用量跟使用的方式都要講究，方法正確了，才能每一滴都不浪費，完美的吸收進肌膚，花錢買了好的保養品，總要用得淋漓盡致CP值才更高。

1.用量一滴管

為了省點錢，大部分的女生可能都是擠一點、用半管，但這樣的量都不夠，最剛好的就是使用一滴管的量，不但可以塗抹全臉，足夠的用量才可以達到最好的修護效果，否則很容易白做工。

▲用量一定要足夠 。（圖／翻攝自esteelauderkr IG）



2.掌心溫熱後再塗抹上臉

有些人保養時，會直接將精華擠到指尖或是臉部，再用手指推開，其實小棕瓶最好的用法，是先把一滴管擠到手掌心、雙手搓揉，讓精華經過溫熱，再塗抹上臉，以達到最好的吸收效果。

3.愛心按摩法

雙手將精華液溫熱過後，可以先從臉部中央、鼻子的位子，往顴骨的方向按摩，再從兩眼中央，也就是鼻樑處往額頭按摩，順著毛孔生長的方向，將精華送入臉部肌膚底層，加速吸收的效率。

▲雅詩蘭黛超火紅小棕瓶 。（圖／翻攝自esteelauderjapan IG）



透過3個正確使用方式，可以讓精華液更快速地被吸收，不會只停留在肌膚表面造成浪費。而這罐大家都在囤貨的小棕瓶，連女星小S、Ella都難以抗拒它的魅力，還沒試過，可要手刀衝一波。

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