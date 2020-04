《夫婦的世界》小三又被起底！韓素希學生照網友買單：是天然美女

記者王則絲/台北報導 圖/翻攝自IG@xeesoxee、愛奇藝

近期熱播韓劇《夫婦的世界》因辛辣的劇情與演員精湛的演技吸引了眾多劇迷,日前播出第6集更在南韓創下了18.8%收視率的佳績,飾演小三的女星韓素希更達到了演藝巔峰,成為網民熱搜對象,舊照不斷被翻出,這次網上又流出了韓素希學生時代的清秀照片,與上回被瘋傳的吸菸、刺青形象反差極大,網友們紛紛被她的原生美貌驚艷:「是天然美女!」

先前就曾經流出,韓素希於出道前手臂刺青與吸菸的自拍照片,因與現在清純的形象不同,讓網友們直呼:「大崩壞!」有些人覺得失望,但有些人也覺得這不過是個人選擇,喜歡的人喜歡、不喜歡的人就不要喜歡,不需要帶著歧視的眼光,不過出道後韓素希將刺青處理掉,現在的肌膚則是相當乾淨無瑕。

最近一波舊照被起底,則是回溯到了韓素希的學生時代,照片中能看到韓素希與現在的模樣幾乎毫無差別,也順便澄清了整形的疑雲,白皙的肌膚與清秀臉龐,身材也相當纖細,網友們好評一面倒:「原來是天然美女!」、「小時候就這麼漂亮。」、「完全不需要化妝。」被網民稱為宋慧喬和申世景的綜合美貌當之無愧。

Imagine looking like this in high school, can’t relate #HanSohee #한소희 pic.twitter.com/1b1vXRy47i