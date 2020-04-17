《夫婦的世界》小三又被起底！韓素希學生照網友買單：是天然美女

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@xeesoxee、愛奇藝

近期熱播韓劇《夫婦的世界》因辛辣的劇情與演員精湛的演技吸引了眾多劇迷，日前播出第6集更在南韓創下了18.8％收視率的佳績，飾演小三的女星韓素希更達到了演藝巔峰，成為網民熱搜對象，舊照不斷被翻出，這次網上又流出了韓素希學生時代的清秀照片，與上回被瘋傳的吸菸、刺青形象反差極大，網友們紛紛被她的原生美貌驚艷：「是天然美女！」

先前就曾經流出，韓素希於出道前手臂刺青與吸菸的自拍照片，因與現在清純的形象不同，讓網友們直呼：「大崩壞！」有些人覺得失望，但有些人也覺得這不過是個人選擇，喜歡的人喜歡、不喜歡的人就不要喜歡，不需要帶著歧視的眼光，不過出道後韓素希將刺青處理掉，現在的肌膚則是相當乾淨無瑕。

最近一波舊照被起底，則是回溯到了韓素希的學生時代，照片中能看到韓素希與現在的模樣幾乎毫無差別，也順便澄清了整形的疑雲，白皙的肌膚與清秀臉龐，身材也相當纖細，網友們好評一面倒：「原來是天然美女！」、「小時候就這麼漂亮。」、「完全不需要化妝。」被網民稱為宋慧喬和申世景的綜合美貌當之無愧。

Rising actress Han So Hee's high school photos revealed https://t.co/HrtqqsO2oz pic.twitter.com/nyrxUA6byR — Netizen Buzz (@netizenbuzz) April 12, 2020

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