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7個眼部膚齡小測試　快檢查自己是不是變老了

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▲眼周肌膚年齡小測試 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲眼周是全臉最脆弱、也最容易老化的部位，快來測試你的眼部肌膚是否開始老化？（圖／翻攝IG@skuukzky）

編輯／Amanda

眼睛是靈魂之窗，同時也是全臉最早、也最容易老化的部位，別再仗著自己還年輕就忽略眼周保養的重要，或許你的眼周早已出現細紋、老化狀態，只是你還沒發現。快利用以下7個眼周肌膚老化的常見表徵來測試，看看你的眼周膚齡狀況如何？

1.笑的時候，眼睛下方肌膚鬆弛，會出現淺淺的笑紋。

2.開始有輕微眼袋、淚溝。

3.洗臉前先從鏡子觀察眼周，眼尾隱約有幾條橫向細紋。

4.眼睛周圍出現浮腫，眼袋跡象明顯。

5.眼睛下方開始有小細紋。

6.雙眼皮鬆弛、下垂。

7.睡眠不足、熬夜導致的黑眼圈越來越難淡化。

▲眼周肌膚年齡小測試 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲及早開始保養眼周，才能延長眼周「青春期」。（圖／翻攝IG@2m_ariel）

如果以上7個表徵，出現3個以內，代表你的眼周開始初老了，早點開始保養眼周肌膚，早點開始改善並維持良好狀態；如果出現4～5個，你的眼周膚齡大約在30歲左右，認真保養、即時止損，還是能有效減緩老化狀態，幫助控制眼周紋路、眼袋、黑眼圈的加深；若以上表徵有6～7個，則代表眼部膚齡大概已超過40歲，屬於老化狀態比較明顯的。

▲眼周肌膚年齡小測試 。（圖／翻攝IG,品牌提供）
▲LA MER 濃萃修復眼霜，15ml，NT$8,400。（圖／品牌提供）

亮眼活膚精華霜是海洋拉娜屹立不搖的經典明星產品之一，今年LA MER全新打造全方位頂級眼霜「濃萃修復眼霜」，含有3大珍稀成分、3倍濃縮精華、3重修護功效，持續使用可達到淡化黑眼圈，改善紋路問題，強化眼周保護屏障。

▲眼周肌膚年齡小測試 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲綠藤生機 澄澈眼部雙精華，15ml，NT$1,980。（圖／記者張毓容攝）

綠藤生機捨棄界面活性劑、修飾性粉體等非必要成份，且為提升產品的活性密度，突破一般眼霜框架，打造出全新形態眼周護理品「澄澈眼部雙精華」。上層油萃成分能提升緊緻度與明亮感，改善紋路；下層的水相精華含有七種舒緩修護功能草本，能為敏感脆弱的眼周肌膚，抵抗頻繁活動、上妝等外界刺激。

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關鍵字：

保養, 眼周, 眼周肌膚, 老化, 測試, 皺紋, 細紋, 黑眼圈, 鬆弛, 抗老
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