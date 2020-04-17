7個眼部膚齡小測試　快檢查自己是不是變老了

▲眼周是全臉最脆弱、也最容易老化的部位，快來測試你的眼部肌膚是否開始老化？（圖／翻攝IG@skuukzky）

編輯／Amanda

眼睛是靈魂之窗，同時也是全臉最早、也最容易老化的部位，別再仗著自己還年輕就忽略眼周保養的重要，或許你的眼周早已出現細紋、老化狀態，只是你還沒發現。快利用以下7個眼周肌膚老化的常見表徵來測試，看看你的眼周膚齡狀況如何？

1.笑的時候，眼睛下方肌膚鬆弛，會出現淺淺的笑紋。



2.開始有輕微眼袋、淚溝。



3.洗臉前先從鏡子觀察眼周，眼尾隱約有幾條橫向細紋。



4.眼睛周圍出現浮腫，眼袋跡象明顯。



5.眼睛下方開始有小細紋。



6.雙眼皮鬆弛、下垂。



7.睡眠不足、熬夜導致的黑眼圈越來越難淡化。

▲及早開始保養眼周，才能延長眼周「青春期」。（圖／翻攝IG@2m_ariel）



如果以上7個表徵，出現3個以內，代表你的眼周開始初老了，早點開始保養眼周肌膚，早點開始改善並維持良好狀態；如果出現4～5個，你的眼周膚齡大約在30歲左右，認真保養、即時止損，還是能有效減緩老化狀態，幫助控制眼周紋路、眼袋、黑眼圈的加深；若以上表徵有6～7個，則代表眼部膚齡大概已超過40歲，屬於老化狀態比較明顯的。



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