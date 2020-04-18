別陷入數字迷思！防曬謹記「4字訣」，曬不黑更曬不老

▲理膚寶水進行「台灣人體防曬實驗」，防護力眼見為憑。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

市面上防曬產品有各種各式不同抗UV標示，即使消費者仔細挑選、但判斷各式標示，其實還是較難了解防曬力優劣，理膚寶水跨界與專家、醫師合作進行「台灣人體防曬實驗大比較」研究，找出市售口碑佳的防曬產品一同比較，勝負立現。





▲防曬品光看防曬係數和價格，很難判斷優劣。（圖／Unsplash，以下同）

「人體測試」真實反映防曬力

防曬產品的防曬能力檢測，依據不同國際規範，各有不同的標準及方法。有些是人體測試（肌膚實測）有些則是體外測試，其中人體測試較能反映出防曬品在皮膚上的真實防護力。

▲不只是夏季，一年四季都需要防曬。

歐盟規範較為嚴謹，測試數值最優

國際間各國採用的的防曬標示眾多，其中歐盟採人體測試並兼具防曬強度、廣度、均勻度規定標示，是國際間較為嚴謹且先進的防曬法規與標示體系。

▲經人體實測，理膚寶水防曬效能最全方位。安得利清爽極效夏卡防曬液，SPF50+/PPD46，50ml，800元、 全護清爽防曬液UVA PRO 潤色 ，SPF50/PPD33/PA++++，30ml，980元。

相似標示防曬產品，實測結果大不同

防曬產品就像是肌膚的隱形口罩，能為肌膚阻擋及轉換陽光中會造成曬傷曬黑的UVB光、讓肌膚曬黑曬老的UVA及長波UVA光，防曬產品所加入「防曬濾劑」能阻擋及轉換有害的UV比率，扮演著防曬產品防曬防護力優劣的重要關鍵。

▲防護沒做好，不僅曬黑，連皺紋都會提早出現。

想要曬不黑也曬不老，可記住「人、補、力、量」四大口訣。首先要選擇具有人體臨床實測通過合格防曬防護力產品，再來就是要記得補搽，依國際皮膚科醫學會建議每2個小時應補擦一次防曬，若運動或游泳時補擦時間應短於2小時並視狀況隨時補擦。

「力」意味著要挑選具備全波長（UVB/UVA/長波UVA）防曬防護力，不只要看防曬強度（SPF/PA係數是否足夠），防曬廣度（可防禦UV全波長範圍）及防曬均勻度（UVB/UVA兩者各防護比例高低），才能確保防曬品真正發揮UV防護功能。

▲防曬產品塗抹用量要足夠，否則白做工。

「量」則是代表用量，建議肌膚每平方公分建議用量2.0 mg，但大部分人塗抹防曬劑量僅有有標準量的1/4，若數值很難理解，簡單來說全臉用量約為10元硬幣大小。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App