小紅書超紅Bobbi Brown「五花肉高光」限量版　絕美花朵浮雕仙氣滿滿

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記者張毓容／台北報導

Bobbi Brown又來放火了！今年夏季限量彩妝找來擁有紐約最時尚花藝稱號的『FLOWER GIRL NYC』聯名，推出「百花齊放聯名系列」，除了慣常的黑色簡約盒蓋上，多了仙氣滿滿的鮮嫩花朵圖騰，人氣打亮餅上更有著超精美花朵浮雕，光是顏值就美到想全包，其中還有一款唇頰打亮霜絕不能錯過，不僅有打亮＋頰彩＋唇彩3種功能，還能與氣墊組裝在一起，出門帶這一盒就能完成全臉妝容。

▲Bobbi Brown 限量金緻美肌粉，#Pink Glow絲光，8g，NT$1,850。



有著超美亮澤感而大受歡迎的金緻美肌粉，在小紅書上被暱稱為「五花肉高光」，好評貼文超多篇，這次「百花齊放聯名系列」挑選最熱賣打亮色號#Pink Glow推出限量版，不僅盒蓋印上全系列共通的浪漫花草圖樣，盒內香檳裸玫瑰色的粉體上更浮雕著超細緻花朵圖騰，輕輕一掃就能擁有粉嫩透亮好氣色，堪稱近期最美打亮！

▲Bobbi Brown 限量唇頰打亮霜，2.6g，NT$1,250。



這次限量系列中還有這款唇頰打亮霜絕不能錯過！一盒擁有打亮、唇彩、頰彩3種功能，還能與Bobbi Brown任一款氣墊組裝，變成雙層的萬用妝容氣墊，出門只要帶這一顆，就能輕鬆完成長臉妝容，共推出深淺粉色調的#花瓣粉和橘嫩色＆珍珠白綜合的#嫩瓜橘等2款色號。

▲Bobbi Brown 限量迷戀輕吻豐唇露，6ml，NT$980。



蘊含6大植萃保養油及玻尿酸潤澤成分的迷戀輕吻豐唇露，但質地輕盈不黏膩，一抹就能打造鮮嫩欲滴的水潤嘟嘟唇，讓唇形更豐潤。這次限量聯名共推出3款色選，有嫩粉色#粉康乃馨、焦糖玫瑰色的#玫瑰花園和橘紅色調的＃夏日扶桑。

▲Bobbi Brown 限量流雲持久防水炫彩雙頭眼影筆，1.6g，NT$1,350。



流雲持久防水炫彩雙頭眼影筆是BB經典眼影代表，細緻濕潤的眼影質地如奶油般滑順，一抹超顯色，加上絕佳的防水及防暈染妝效，長時間上妝也不積線、不結塊，被封為「油眼皮救星」，這次限量系列共推出裸粉＋褐棕、松露＋古金、紫褐＋麥芽粉等3款色號。