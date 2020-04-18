fb ig video ETtoday search mobile

小紅書超紅Bobbi Brown「五花肉高光」限量版　絕美花朵浮雕仙氣滿滿

>

▲Bobbi Brown高光推超美花朵限量版。（圖／品牌提供）

▲。（圖／品牌提供，以下同）
記者張毓容／台北報導

Bobbi Brown又來放火了！今年夏季限量彩妝找來擁有紐約最時尚花藝稱號的『FLOWER GIRL NYC』聯名，推出「百花齊放聯名系列」，除了慣常的黑色簡約盒蓋上，多了仙氣滿滿的鮮嫩花朵圖騰，人氣打亮餅上更有著超精美花朵浮雕，光是顏值就美到想全包，其中還有一款唇頰打亮霜絕不能錯過，不僅有打亮＋頰彩＋唇彩3種功能，還能與氣墊組裝在一起，出門帶這一盒就能完成全臉妝容。

▲Bobbi Brown高光推超美花朵限量版。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 限量金緻美肌粉，#Pink Glow絲光，8g，NT$1,850。

有著超美亮澤感而大受歡迎的金緻美肌粉，在小紅書上被暱稱為「五花肉高光」，好評貼文超多篇，這次「百花齊放聯名系列」挑選最熱賣打亮色號#Pink Glow推出限量版，不僅盒蓋印上全系列共通的浪漫花草圖樣，盒內香檳裸玫瑰色的粉體上更浮雕著超細緻花朵圖騰，輕輕一掃就能擁有粉嫩透亮好氣色，堪稱近期最美打亮！

▲Bobbi Brown高光推超美花朵限量版。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown高光推超美花朵限量版。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 限量唇頰打亮霜，2.6g，NT$1,250。

這次限量系列中還有這款唇頰打亮霜絕不能錯過！一盒擁有打亮、唇彩、頰彩3種功能，還能與Bobbi Brown任一款氣墊組裝，變成雙層的萬用妝容氣墊，出門只要帶這一顆，就能輕鬆完成長臉妝容，共推出深淺粉色調的#花瓣粉和橘嫩色＆珍珠白綜合的#嫩瓜橘等2款色號。

▲Bobbi Brown高光推超美花朵限量版。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown高光推超美花朵限量版。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 限量迷戀輕吻豐唇露，6ml，NT$980。

蘊含6大植萃保養油及玻尿酸潤澤成分的迷戀輕吻豐唇露，但質地輕盈不黏膩，一抹就能打造鮮嫩欲滴的水潤嘟嘟唇，讓唇形更豐潤。這次限量聯名共推出3款色選，有嫩粉色#粉康乃馨、焦糖玫瑰色的#玫瑰花園和橘紅色調的＃夏日扶桑。

▲Bobbi Brown高光推超美花朵限量版。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 限量流雲持久防水炫彩雙頭眼影筆，1.6g，NT$1,350。

流雲持久防水炫彩雙頭眼影筆是BB經典眼影代表，細緻濕潤的眼影質地如奶油般滑順，一抹超顯色，加上絕佳的防水及防暈染妝效，長時間上妝也不積線、不結塊，被封為「油眼皮救星」，這次限量系列共推出裸粉＋褐棕、松露＋古金、紫褐＋麥芽粉等3款色號。

fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

每個動作20次！王麗雅的「悠閒運動菜單」不會太累　又能促進新陳代謝

每個動作20次！王麗雅的「悠閒運動菜單」不會太累　又能促進新陳代謝

范冰冰挑戰日系風格完敗　新畫報遭網毒舌：滿臉油光、這不是范爺

范冰冰挑戰日系風格完敗　新畫報遭網毒舌：滿臉油光、這不是范爺

傳說最小心眼的星座Top 3！巨蟹敏感多疑、第一記性超好愛挑剔

傳說最小心眼的星座Top 3！巨蟹敏感多疑、第一記性超好愛挑剔

叫男友拍照一定悲劇、零食總被他偷吃　打打鬧鬧卻超甜的情侶相處IG插畫 女孩務必要鎖定！Converse超可愛「草莓鞋」，還附小蜜蜂收納袋 歐陽娜娜挑戰女藝人「災難單品」　掀網熱議：不適合她 高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇 《夫婦的世界》小三又被起底！韓素希學生照網友買單：是天然美女 《The King：永遠的君主》鄭恩彩成「最美女總理」　雪白牛奶肌讓人好羨慕 孔曉振躺粉色床中展少女燦笑　網融化：愛心頭髮太可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面