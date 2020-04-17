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正版Jordan勝訴後！New Balance告贏New Barlun，獲賠4644萬

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編輯／Duke

仿冒、侵權等事件在大陸屢屢上演，例如生產大量假鞋的莆田以及使用爭議商標的喬丹體育。不過，大陸當局似乎有意終結類似事件的發生，先是宣判Jordan Brand在與喬丹體育長達8年的訴訟中勝出，近期更基於不當競爭、侵權等理由，宣布中國品牌New Barlun（紐巴倫）需賠償New Balance（新百倫）經濟損失以及維權開支，共計人民幣1,080萬元（約台幣4,644萬元）。

▲New Balance勝訴中國New Barlun。（圖／翻攝自New Balance Facebook、微博@纽巴伦NEW-BARLUN）

▲New Balance在與New Barlun的訴訟中勝出。（圖／翻攝自上海市浦東新區法院）

日前，上海市浦東新區人民法院宣判New Barlun敗訴，原因來自兩個品牌皆使用字母N作為鞋款的主體標誌，因此在視覺效果上不容易區別，所以宣判已經註冊「New Balance」、「NB」、「N」字商標的New Balance勝訴，同時要求New Barlun賠償、停止不當競爭行為以及發布公開聲明，以消除消費者對兩個品牌的混淆問題。

▲New Balance勝訴中國New Barlun。（圖／翻攝自上海市浦東新區法院）

▲New Balance勝訴中國New Barlun。（圖／翻攝自上海市浦東新區法院）

▲New Barlun使用字母N作為主體標誌，容易與New Balance混淆。（圖／翻攝自上海市浦東新區法院）

人民法院也表示，由於New Balance的損失與New Barlun的獲利無法確認，但是證據顯示New Balance損失超過人民幣500萬元（約台幣2,150萬元）的法定賠償上限，不過，New Barlun侵權時間過長，因此才會判定賠償金額為人民幣1,000萬元（約台幣4,300萬元）。

▲New Balance勝訴中國New Barlun。（圖／翻攝自上海市浦東新區法院）

▲上海市浦東人民法院判定New Barlun需賠償New Balance經濟損失以及維權開支。（圖／翻攝自上海市浦東新區法院）

另外，New Balance也對店鋪經營人提告，並求償人民幣3,000萬元（約台幣1.29億元），只是法院指出沒有證據顯示店鋪經營人助長侵權行為，而且該店鋪已經停業、註銷，所以New Balance的提告便被宣判駁回。

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關鍵字：

大陸, 仿冒, 侵權, JordanBrand, 喬丹體育, NewBarlun, NewBalance, 紐巴倫, 新百倫, 訴訟
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