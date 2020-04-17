劉嘉玲百萬愛馬仕、PP錶上身　防疫造型像麥可傑克遜

▲劉嘉玲從頭到腳都是愛馬仕新貨，包括103,800元的Cordelieres印花twillaine拉鍊開襟衫、35,500元的Rivoli穆勒鞋。（圖／翻攝carinalau1208 IG，以下同）



記者陳雅韻／綜合報導

咦？這位戴墨鏡、口罩、手套，又穿著白襪配黑色穆勒鞋的人是誰？這套做足全套的防疫穿搭，被網友稱像極了已故「流行樂之王」麥可傑克遜（Michael Jackson）的造型，若不是因為從頭到腳都是愛馬仕（Hermes）洩露了貴太太的身分，很難猜出是女星劉嘉玲吧！

▲劉嘉玲包緊緊外出，與中環復活節兔子布置合影，愛馬仕約38萬元的Lindy包很搶眼。



防疫期間劉嘉玲勤走戶外爬山健行，難得到香港中環餐廳用餐，做足防護措施，除了用餐期間，她的墨鏡、口罩與手套全程戴緊緊，但從頭到腳的愛馬仕難掩巨星風采，新鮮貨包括當季103,800元的Cordelieres印花twillaine拉鍊開襟衫、35,500元的Rivoli穆勒鞋，與約38萬元的牛皮與鱷魚皮拼接Lindy包，而腕上的要價近80萬元的PP（Patek Philippe，百達翡麗）錶出自Nautilus系列。

▲劉嘉玲戴PP Nautilus系列7118/1A Nautilus自動錶，793,000元。



不過劉嘉玲一身逾百萬元的裝扮，並非人人讚美，有網友認為衣服穿起來頗像肚兜，而她白襪配黑色穆勒鞋的穿法，則勾起網友對麥可傑克遜的記憶。

▲劉嘉玲經常爬山健身。

