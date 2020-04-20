白吐司當床、在戒指裡泡澡！田中達也「微型迷你屋」超可愛　居家隔離絕不往外跑

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@tanaka_tatsuya

日本微型攝影藝術家田中達也擁有超高人氣，平時經常在官方IG分享新作品，最近受到疫情影響，他也以此為發想拍攝了「ENJOY HOME」系列，讓大家想起居家生活的美好，乖乖待在家。在他的微型世界中，白吐司、餅乾變成床鋪、沙發，插頭變成烤麵包機，待在這個可愛的家，絕對不會想往外跑。

方形的白吐司變成了一張床鋪，吐司柔軟的口感拿來當床一定很舒服，嬰兒在上面爬的樣子超可愛，讓人也想躺到吐司床鋪睡上一覺。

不只吐司可以當床，夾心餅乾打開也變成一張小床，裡面的內餡夾心還成了棉被和枕頭。硬硬的奶油餅乾變成長型沙發好適合，一家三口坐在上面和樂融融。

居家生活當然要下廚吃飯，錄音帶變瓦斯爐、有USB孔的插頭成了烤麵包機，彈出吐司的樣子也太可愛，讓人佩服他的創意。

洗澡也是重要的例行公事，牙刷刷毛變成淋浴間蓮蓬頭的水柱。想泡澡的話，一起進去戒指浴缸放鬆紓壓。

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除了這系列，田中達也把最近會用到的口罩、體溫計變成創作元素，藍色的口罩變成蔚藍的大海，還有小人在上面衝浪，體溫計則變成了悟空的筋斗雲，他站在上面高速飛行，這些創作也是希望大家能乘風破浪，一起走過這個困境。

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