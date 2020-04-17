孟耿如藝術家氣息從穿搭中流露　烘托才氣就靠這雙鞋

記者王則絲／台北報導

女星孟耿如日前陸續與老公黃子佼完成結婚登記，並釋出了絕美婚紗照，人生步上了另一個里程，除了在影視作品上表現亮眼，還舉辦了個人畫展，私下不太化妝且特別喜歡寬鬆舒適的穿衣搭配，渾身卻散發著仙氣與才氣，以下就來看看經常出現在孟耿如OOTD的鞋款有哪些：

在 Instagram 查看這則貼文 孟耿如（@summer1991720）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 4 日 下午 10:18 張貼

孟耿如經常在社群平台上與粉絲們分享自己的創作，今年更為自創角色ARU外星人舉辦了個人展覽，讓人見識到她不僅是有演技細胞，更有藝術細胞。私下日常的穿著幾乎以寬鬆的中性打扮為主，仔細觀察可以發現，孟耿如也是個擁有數不清鞋款的蜈蚣，喜歡休閒文青風的朋友們不妨參考看看。

曾被孟耿如穿去工作室與畫展的卡其色厚底休閒鞋，搭配中性的穿著頗有工裝風格，是來自CAMPER 的Pix系列鞋款，流線外型與3D大底融為一體，穿起來和運動鞋一樣舒適，孟耿如穿起來很有藝術家架勢！

▲CAMPER Pix系列拼色休閒鞋，NT＄7,280。（圖／品牌提供）



pix同系列也特別推薦擁有坑條織紋的黑色靴款，適合女孩們搭配裙裝，淑女氣質間帶有俏皮的氛圍。

▲CAMPER Pix系列拼色休閒鞋，NT＄7,480。（圖／翻攝自IG@xinasui、品牌提供）



除了參加活動外，孟耿如幾乎都是以球鞋、拖鞋的造型貫穿日常，要同時具備機能性與時髦外觀是挑選要點，像是由清新色塊拼接的PUMA Rise Wn’s系列，即使夜晚遛狗的行程，也能讓整體明亮起來。NEW BALANCE的型號眾多，非常受日、韓妞的歡迎，女神也擁有好幾雙。

▲PUMA Rise Wn’s 慢跑運動鞋，NT＄3,280。（圖／翻攝自IG@summer1991720、PUMA官網）

▲NEW BALANCE球鞋。（圖／翻攝自IG@summer1991720，以下同）



拖鞋的部分，同樣也是孟耿如私下最常出現的穿搭單品之一，且特別喜歡搭配襪子穿著，營造出一種小文青風格，能襯托出滿滿的才氣。

▲charles ＆ keith羅緞繩索涼鞋，NT＄1,690。（圖／翻攝自charles ＆ keith官網）



▲孟耿如擁有多雙來自SUICOKE的涼拖鞋。



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