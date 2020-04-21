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《漫威期間限定店》升級鬥牛場！800樣新品太好買，鋼鐵人反應爐快充必收

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編輯／Duke

雖然電影《黑寡婦》受到新冠肺炎（COVID-19）影響延後上映，但漫威（Marvel）並沒有停下腳步，反而宣布在台灣開啟期間限定店，這也是繼漫威80周年後，再有漫威期間限定店登陸台灣。此次漫威將帶來高達800樣的2020年新品與運動系列，同時加碼中部與南部兩地巡迴，而首周的台北場則會祭出限定優惠，廣大的漫威迷穿上喜愛的英雄服飾前往朝聖吧！

▲漫威期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲2020年漫威期間限定店帶來高達800樣商品，並且北中南都有限定活動。（圖／邁思娛樂提供）

漫威「Find Your Power」期間限定店，首站來到台北信義新天地A11館6樓，在這裡可以穿上經典的漫威標誌T-Shirt體驗AR籃球挑戰賽，並且還能買到鋼鐵人反應爐造型傳輸線、大型滑鼠墊等新品。其中，台北場將會在4／24開幕當天到4／26止推出限定優惠，只要出示學生證或是穿著制服且消費滿台幣500元，就可以獲得精美筆記本喔！

▲漫威期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲台北場首周只要出示學生證或是穿著制服且消費滿台幣500元，就可以獲得精美筆記本。（圖／邁思娛樂提供）

▲漫威期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲漫威Logo T-Shirt，定價為台幣972元。（圖／邁思娛樂提供）

▲漫威期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲鋼鐵人反應爐造型iPhone或iPad快充傳輸線，定價為台幣690元。（圖／邁思娛樂提供）

▲漫威期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲美國隊長主題大型滑鼠墊，定價為台幣590元。（圖／邁思娛樂提供）

第二站登陸港都高雄，現場將販售眾多漫威主題商品，包括運動休閒、居家、收納等系列，同時還有「釋放無限之力拳擊場」可以體驗，有興趣的高雄朋友，5／7起就可以前往夢時代1樓參觀囉。

▲漫威期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲高雄場同樣擁有高達800樣商品，並且還有釋放無限之力拳擊場可以體驗。（圖／邁思娛樂提供）

壓軸登場的是占地最大台中場，這裡除了擁有巨大的漫威Logo牆，還有吸睛的「無限之力城市足球場」，地點則在新光三越中港店10樓，並於5／12正式開幕。

▲漫威期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲台中場是占地最大的期間限定店，這裡不僅有超大Logo牆壁，還有吸睛的無限之力城市足球場。（圖／邁思娛樂提供）

此外，火紅的卡通《湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry》，除了與Reebok合作打造聯名鞋款以外，最近更在4／1至4／30期間於新光三越南西店三館1樓帶來由FANFANS粉粉所開設的《湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry》主題快閃店，當中販售許多官方授權商品，包括超Ｑ玩偶、馬克杯、帆布袋等，有空就來一窺這對歡喜冤家的可愛魅力吧！

▲湯姆貓與傑利鼠快閃店。（圖／品牌提供）

▲湯姆貓與傑利鼠快閃店開設於新光三越南西店三館1樓。（圖／品牌提供）

▲湯姆貓與傑利鼠快閃店。（圖／品牌提供）

▲湯姆貓與傑利鼠快閃店。（圖／品牌提供）

▲湯姆貓與傑利鼠快閃店。（圖／品牌提供）

▲販售超Ｑ玩偶、馬克杯、帆布袋等在內的官方授權商品。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

漫威, 期間限定店, 黑寡婦, 新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 信義新天地, 鋼鐵人, 夢時代, 中港, 新光三越
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