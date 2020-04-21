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迪士尼公主進入宮崎駿世界！小美人魚變波妞、《冰雪奇緣》姐妹把龍貓當雪寶

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@andhikamuksin

迪士尼卡通和宮崎駿動畫兩者的畫風差異很大，卻同樣累積了大批粉絲，如果把兩個動畫世界結合，不曉得會是什麼景象？外國藝術家IG@andhikamuksin就發揮創意，把迪士尼的公主們與宮崎駿的經典動畫結合，進入《神隱少女》、《魔女宅急便》、《龍貓》裡的公主們長相跟著變了，但還是一樣可愛。

#小美人魚
當初《崖上的波妞》出來時，電影情節就讓人想到《小美人魚》。如果美人魚愛麗兒進入宮崎駿世界，變成波妞最適合啦！這版本的愛麗兒好像回到幼年期，看起來超可愛。

小美人魚與反派烏蘇拉的關係，就讓人想起《神隱少女》裡的湯婆婆與千尋，湯婆婆對千尋吼的這幕，變成烏蘇拉和美人魚完全零違和。

#冰雪奇緣
《龍貓》裡的故事主角是對姐妹，變成迪士尼角色當然是《冰雪奇緣》姐妹花艾莎和安娜，姐姐沈穩、妹妹調皮，玩在一起的樣子好溫馨，龍貓就變全身白色，充當一下雪寶吧！

#白雪公主
《神隱少女》中白龍拿飯糰給千尋、安慰她的畫面令人印象深刻，主角變成白雪公主與壞皇后後，壞皇后整個不懷好意，拿出毒蘋果來誘惑白雪。

#阿拉丁
《阿拉丁》裡的茉莉公主騎乘魔毯在夜空裡遨遊，在《神隱少女》中就想到千尋騎著白龍飛翔的畫面。

#灰姑娘
灰姑娘進入《神隱少女》世界，玻璃鞋被鍋爐爺爺房間裡的煤炭精靈搬走了，小小隻的精靈，讓人想起《灰姑娘》故事中，幫她製作衣服的小動物們。

除了這系列創作，IG@esteesdave是把迪士尼公主結合最近時事，畫出她們戴上口罩的模樣，口罩還融入公主們的代表物件，像灰姑娘就用玻璃鞋當口罩、茉莉公主用神燈，小美人魚用貝殼、貝兒用小茶杯、白雪公主用松鼠，睡美人甚至直接套上竹籃，只挖洞露出兩隻眼睛。

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關鍵字：

迪士尼, 迪士尼公主, 宮崎駿, 插畫
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