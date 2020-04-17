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HERSCHEL X Starbucks推聯名包　展現綠色時尚的環保態度

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▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）

▲HERSCHEL X Starbucks聯名4／22在台開賣。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即便新冠肺炎疫情仍然肆虐，每年的4／22世界地球日仍要來臨，在關注身體健康的同時，部分品牌也呼籲關注地球健康，適逢世界地球日邁入第50年，星巴克與加拿大休閒背包品牌HERSCHEL SUPPLY合作推出聯名商品，除了不鏽鋼杯，還有包款跟提袋，搭配綠色內襯，傳達出綠色生活與永續時尚的概念，單價從900元至2,280元不等。

▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）

Herschel Supply由Jamie Cormack與Lyndon Cormack兩兄弟所創立，以Cormack家族世代定居的小鎮為名。Herschel Supply品牌知名產品便是輕便的後背包，雖然從2009年成立至今不滿十年，但復古的商標及懷舊的風格，配上活潑顏色及實用設計，成立至今已行銷70多國。使用Herschel背包的人，總傳遞著準備啟程前往未知領域尋幽探奇的年輕旅人的態度。

▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）

▲（左）不鏽鋼把手杯，售價900元；（右）TOGO不鏽鋼杯，售價1,280元。

▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）

▲HERSCHEL提袋，售價1,180元。

其聯名系列除經典實用的不鏽鋼杯之外，更結合品牌之長，推出多達4款的背包及提袋等，外觀設計以簡練的文字REDUCE、REUSE、RECYCLE做滿版設計，內部則以象徵環保的綠色達到明顯對比，並以回收永續的圖案，呈現使用者環保的使用態度。

▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）

▲（左）HERSCHEL多功能包，售價1,080元；（右）HERSCHEL腰肩包，售價1,080元。

▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）▲HERSCHEL X Starbucks聯名。（圖／星巴克提供）

▲HERSCHEL後背包，售價2,280元。

HERSCHEL X Starbucks 2020聯名商品台灣將於4／22各門市營業開始時間開賣，線上門市則於4／22凌晨零時開放銷售，商品上市當日，指定HERSCHEL聯名商品，每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購1個，如有額外數量的購買需求，需重新排隊。

關鍵字：

星巴克, HERSCHEL, Starbucks, 聯名, 世界地球日
fashion.net

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