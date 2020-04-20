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南韓火紅「燒酒杯按摩法」10分鐘消滅水腫大腿　居家久坐很需要！

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編輯／JJ　圖／YT@UNA 유나截圖

面對可怕的疫情萬萬不可鬆懈，許多人都採取了居家抗疫的方式，能不出門便不出門，使得某些人們即便原先不是上班族，也開始面臨了久坐的困擾，不但減少了每日大半的運動量，長時間坐在沙發、躺在床上更是讓腿部腫了起來，由南韓YouTuber UNA所分享的「燒酒杯按摩法」，這時候就很適合大家在家中試試看。


來自南韓的人氣YouTuber UNA，曾在網路上分享了一套「燒酒杯按摩法」，從去年就一路火紅到現在，並且標榜「100％成功有感消水腫」，試過的網友也分享：「真的，10分鐘有感。」消除水腫的同時，也能雕塑大腿、臀部曲線，持續定期按摩一定有效！

第一步：

在按摩之前要先熱身暖腳，沖澡或是泡腳都可以。

第二步：

踩「按摩球」，按照順序在腳底穴道部位一號二號位置來回滾動，在三號位置則將重心完全移至單腳上按壓，兩腳各一分鐘左右，最好是踩到痠痛感幾乎消失為止。

▲燒酒杯按摩法。（圖／翻攝自YT截圖）

第三步：

抹上些許按摩油或乳液後，開始按摩鼠蹊部淋巴部位，輕輕敲打後以畫圓的方式按摩。

▲燒酒杯按摩法。（圖／翻攝自YT截圖）

▲燒酒杯按摩法。（圖／翻攝自YT截圖）

第四步：

拿出兩個「燒酒杯」，利用杯口的部分來充當刮痧板的概念，但比起刮痧更溫和一些，從膝蓋向大腿根部慢慢上滑按摩，可針對大腿後側、延伸至臀部容易堆積脂肪的部位加強往上拉提的動作，消除浮腫同時達到雕塑的作用。

▲燒酒杯按摩法。（圖／翻攝自YT截圖）

▲燒酒杯按摩法。（圖／翻攝自YT截圖）

兩個燒杯從大腿後側向前繞，同樣由膝蓋慢慢往上，記住動作不可以太快才能有效果，兩腿反覆約5～10次。

▲燒酒杯按摩法。（圖／翻攝自YT截圖）

第五步：

以中指和無名指按壓膝蓋後的穴道，注意不要太大力。

▲燒酒杯按摩法。（圖／翻攝自YT截圖）

第六步：

有些人水腫的情況會延續到小腿，因此，最後利用已因前面動作而溫暖的手心，從腳踝向膝蓋方向按摩，並可延伸至上一個步驟部位多按幾下，更加強緩解水腫的效果。

▲燒酒杯按摩法。（圖／翻攝自YT截圖）
 

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關鍵字：

瘦腿, 燒酒杯按摩法, 消水腫, 美腿, 居家, 按摩
fashion.net

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