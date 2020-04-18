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「最美女總理」鄭恩彩離李敏鎬太近了　55萬羽毛鑽石耳環跟著搶鏡

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▲▼ 鄭恩彩 。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲模特兒出身的鄭恩彩（右）與李敏鎬在《The King：永遠的君主》有精采對手戲。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

記者陳雅韻／綜合報導

最新韓劇《The King：永遠的君主》昨開播，女星鄭恩彩飾演南韓首位女總理，時尚穿搭與妝容，立刻被封為「最美女總理｣。首波釋出的劇照中，她穿紅色蕾絲洋裝並披上黑色西裝外套，與李敏近距離咬耳朵，除了離男神太近引發討論，她耳際的法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Plume de Paon系列玫瑰金鑲鑽耳環也成功搶鏡。

▲▼ 鄭恩彩 。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲鄭恩彩佩戴Boucheron羽毛造型鑽石耳環亮相。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲▼ Boucheron 。（圖/公關照）▲▼ Boucheron 。（圖/公關照）
▲Boucheron Plume de Paon系列玫瑰金鑲鑽耳環（左）545,000元，戒指389,000元。（圖／品牌提供）
 

名模出身的鄭恩彩是標準衣架子，詮釋優雅幹練的風格毫不費力，劇中她搭配多套Boucheron經典的珠寶，紅色蕾絲洋裝造型配上羽毛造型的Plume de Paon系列玫瑰金鑲鑽耳環與戒指，另一套黑色看似透膚的服裝則搭Serpent Bohème系列垂墜式耳環與2款戒指，撐起女總理的氣勢。

▲▼ 鄭恩彩 。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲鄭恩彩在劇中靠Boucheron Serpent Bohème系列珠寶添亮點。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲▼ Boucheron 。（圖/公關照）▲▼ Boucheron 。（圖/公關照）
▲Serpent Bohème系列鑽戒（左）736,000元，鑲鑽吊墜耳環1,380,000元。（圖／品牌提供）
 

戲外鄭恩彩是時尚圈寵兒，不僅與雅詩蘭黛合作密切，也曾受Boucheron之邀出席活動，近期拍《Elle》雜誌也戴Boucheron珠寶入鏡，與品牌關係相當友好。

關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, 《The King：永遠的君主》, 李敏鎬, 鄭恩彩
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