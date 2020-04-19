StüssyＸNike全新聯名搶先看！「朴敘俊同款」加入魚骨設計　潮妹先鎖定

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讓Travis Scott、朴敘俊等人也愛不釋手的Stüssy X Nike Air Zoom Spiridon Caged 2，現在根據情報帳號@solebyjc的消息指出，Stüssy與Nike正在秘密設計全新作品，並且圖片也搶先曝光於網路上，而下方就帶各位一窺究竟吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Jean Carlos（@solebyjc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 15 日 下午 12:11 張貼

雙方共同打造的新鞋款名為「Stüssy X Nike Air Zoom Spiridon Kukini」，是一款結合Spiridon Caged 2鞋型與Kukini魚骨設計的全新鞋款。外型設計上，採用大量的網眼布，並以魚骨造型塑料包覆鞋面，同時使用無鞋帶系統，因此在選擇尺寸時一定要特別注意！另外在細節方面，該鞋款以白色為基調搭配紅色內襯，使黑色Stüssy Logo更加醒目，進而達到提升聯名辨識度之目的。

▲Spiridon Kukini是一雙結合Spiridon Caged 2鞋型與Kukini魚骨設計的全新鞋款，。（圖／翻攝自IG@juicestore、Sole collector）







▲外型設計採用大量網眼布，並以魚骨造型塑料包覆鞋面。（圖／翻攝自IG@wavegod_thelegend）







▲運用白色網布搭配紅色內襯，使黑色Stüssy Logo更加醒目。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

由於@solebyjc僅曝光Stüssy X Nike Air Zoom Spiridon Kukini的相關設計，至於何時發售以及具體細節都還需等待官方正式公布。此外，新品能否延續前作的熱度，屆時就看各大明星會不會提前穿上就可以得知囉。

與此同時，肯爺（Kanye West）的全新力作「Yeezy Boost 700 MNVN」，透過爆料網站YEEZY MAFIA發布的資訊，將有兩款地區限定迎來發售，名為「Phosphor」的配色將於4／24在紐約、倫敦以及東京推出，另一款「Bone」則是在4／25於洛杉磯、巴黎以及上海發售，定價為美金220元（約台幣6,600元）。

在 Instagram 查看這則貼文 YEEZY MAFIA（@yeezymafia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 15 日 上午 7:48 張貼

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