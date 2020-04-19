fb ig video ETtoday search mobile

StüssyＸNike全新聯名搶先看！「朴敘俊同款」加入魚骨設計　潮妹先鎖定

>

編輯／Duke

讓Travis Scott、朴敘俊等人也愛不釋手的Stüssy X Nike Air Zoom Spiridon Caged 2，現在根據情報帳號@solebyjc的消息指出，Stüssy與Nike正在秘密設計全新作品，並且圖片也搶先曝光於網路上，而下方就帶各位一窺究竟吧！

雙方共同打造的新鞋款名為「Stüssy X Nike Air Zoom Spiridon Kukini」，是一款結合Spiridon Caged 2鞋型與Kukini魚骨設計的全新鞋款。外型設計上，採用大量的網眼布，並以魚骨造型塑料包覆鞋面，同時使用無鞋帶系統，因此在選擇尺寸時一定要特別注意！另外在細節方面，該鞋款以白色為基調搭配紅色內襯，使黑色Stüssy Logo更加醒目，進而達到提升聯名辨識度之目的。

▲Stüssy X Nike。（圖／翻攝自IG@solebyjc、@juicestore、@wavegod_thelegend、Sole collector）

▲Stüssy X Nike。（圖／翻攝自IG@solebyjc、@juicestore、@wavegod_thelegend、Sole collector）

▲Spiridon Kukini是一雙結合Spiridon Caged 2鞋型與Kukini魚骨設計的全新鞋款，。（圖／翻攝自IG@juicestore、Sole collector）

▲Stüssy X Nike。（圖／翻攝自IG@solebyjc、@juicestore、@wavegod_thelegend、Sole collector）

▲外型設計採用大量網眼布，並以魚骨造型塑料包覆鞋面。（圖／翻攝自IG@wavegod_thelegend）

▲Stüssy X Nike。（圖／翻攝自IG@solebyjc、@juicestore、@wavegod_thelegend、Sole collector）

▲運用白色網布搭配紅色內襯，使黑色Stüssy Logo更加醒目。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

由於@solebyjc僅曝光Stüssy X Nike Air Zoom Spiridon Kukini的相關設計，至於何時發售以及具體細節都還需等待官方正式公布。此外，新品能否延續前作的熱度，屆時就看各大明星會不會提前穿上就可以得知囉。

與此同時，肯爺（Kanye West）的全新力作「Yeezy Boost 700 MNVN」，透過爆料網站YEEZY MAFIA發布的資訊，將有兩款地區限定迎來發售，名為「Phosphor」的配色將於4／24在紐約、倫敦以及東京推出，另一款「Bone」則是在4／25於洛杉磯、巴黎以及上海發售，定價為美金220元（約台幣6,600元）。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

TravisScott, 朴敘俊, Stüssy, Nike, SpiridonCaged2, Kukini, 魚骨, 肯爺, YeezyBoost, 700MNVN, 地區限定
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大

奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道 歐陽娜娜挑戰女藝人「災難單品」　掀網熱議：不適合她 天氣漸熱Jessica、IU換上超萌丸子頭！依髮量多寡來學3款簡易綁法 肯爺說了算！Yeezy Boost 350 V2斑馬紋5度補貨　兌現諾言「人人有得穿」 穿著影響工作效率！四大「在家辦公穿搭」舒適又時髦　針織超必備　 網友激推3款「輕保養」神物！換季、口罩肌一抹搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面