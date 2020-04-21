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還在等YSL唇釉#407？3支超火紅平替版售價親切、質地又超讚

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記者李薇／綜合報導

YSL黑管唇釉#407不但是品牌銷售第一的唇色，更是很多人搶破頭都想要擁有，但是卻瘋狂缺貨的唇色，現在不需要排隊，有很多品牌都擁有類似的顏色，直接買就可以擁有，不需要等待長久的時間，買了就可以立刻擦。

▲YSL,ADDICTION,celvoke。（圖／IG）

1.Celvoke 玩色晶漾唇蜜 #06，售價950元。（圖／翻攝自miku.____ IG、a1_555111 IG）

Celvoke 玩色晶漾唇蜜最近在日本大火紅，其中這支唇蜜更是受到很多年輕女孩的喜愛，質地透亮卻又帶有剛剛好的顯色度，擦上雙唇可以呈現出很美的乾燥玫瑰色，只要有追蹤日本IG的女孩，都會被它瘋狂洗版。

▲YSL,ADDICTION,celvoke。（圖／IG）

2.ADDICTION THE LIPSTICK SHEER L #006，售價940元。（圖／翻攝自nanaxx0707 IG）

ADDICTION的唇膏使用起來滑順又服貼，膠狀的材質讓人用過就上癮，而這支唇彩也是品牌很厲害的唇膏之一，可以顯現出中等的飽和度，卻又不會讓人覺得過於濃厚，溫潤的色調更是可以讓肌膚看起來都跟著亮一階。

▲YSL,ADDICTION,celvoke。（圖／IG）

3.SUQQU 晶采艷澤唇膏 #10，售價1,900元。（圖／翻攝自makiiiy_makeup IG、yumiko_n_ IG）

這支拿過美妝大賞的唇膏，不但擁有專業的美容編輯認證，更是很多SUQQU粉絲都會入手的單品，因為它的顏色實在太好看，塗抹上雙唇之後，立刻可以顯出白皙的好肌膚，還會看起來有種透明感，是一支超級好上手的色調。

關鍵字：

YSL, ADDICTION, celvoke, 唇膏, 唇彩, 彩妝, SUQQU
fashion.net

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