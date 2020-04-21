李聖經、泫雅瘋戴鯊魚夾+寬髮箍！那些年的「大媽髮飾」今年超流行　

最近不論是在名人街拍或是 Instagram 的探索頁面上，總是會看到那些你以為過時的「阿姨款」髮飾，被時髦朝人戴著趴趴走，從歐美超模哈蒂德姐妹花、小賈斯汀的辣妻海莉，到韓國女神李聖經、BLACKPINK Jennie、泫雅等都接連綁起大腸圈、束起韻律髮帶、夾起鯊魚夾，原來復古風潮不只吹回了時裝，更把那些在我們小時候最瞎趴的髮飾一起帶回 2020 年啦！

▲影集《Friends》六人行。（圖／NBC-GETTY IMAGES）



說到復古年代，大家可以從最熟悉的影集《Friends》中觀察到 90 年代的流行趨勢，發現莫妮卡頭髮上的大腸圈及菲比夾著的鯊魚夾，其實都偷偷在今年回歸！

儘管已經知道這些帶點大媽味的髮飾是種流行，難免還是會對它的搭配性保有一絲存疑，那就接下去看看以下這四種復古髮飾，韓妞和名人們到底怎麼搭才能擺脫俗氣，輕鬆駕馭～

復古髮飾 1：大腸圈

不得不透露年齡，大腸圈真的是國小時的回憶，不論是馬尾、包頭、雙股辮或是公主頭，最後一定要加上各種顏色、花樣、材質的彈性大腸圈裝飾。

我們都知道流行趨勢一直都是週期性的循環，只是沒想到這次重新回來的竟然是「大腸圈」，而且還是猛爆性的回歸，所有名人爭相佩戴，就算不想承認，它也已經成為流行！

而這個 80 末、90 年代的髮飾怎麼會暴風似的回歸，其實早在 2017 年巴黎世家（Balenciaga）就在 2018 度假系列中釋出了這張女模身穿特殊剪裁西裝套裝的造型，其中的亮點就是低馬尾的髮型是以皺摺髮圈固定，隨後其他時尚媒體大肆報導使大腸圈重回時尚圈。

大腸圈搭法：與服裝同色系

▲（圖／MARC PIASECKI-GETTY IMAGES）



可以預想大腸圈即將氾濫，畢竟最近戴上它的人實在太多，像是超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）將它結合在冬裝之中，一件毛衣及一件牛仔褲，套上格紋的毛料大衣，就是使用同色系的大腸圈綁起馬尾的，除此之外，她的妹妹貝拉（Bella Hadid）及賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、亞莉安娜（Ariana Grande）等等你想得到的時髦代表，都已經把大腸圈視作必備單品。

大腸圈搭法：短髮半馬尾

因為演出《德魯納酒店》大受矚目的美娜，就算剪了短髮也不失狐狸相的魅力，靠的便是用大腸圈束起的半馬尾，高高的半馬尾配上薰衣草紫的大腸圈，剛好跟脖子繫上的領巾超搭的！

大腸圈搭法：綁到正面看得到的高度

韓國夯團 Red Velvet 的 Joy 也綁上與上衣同色系的大腸圈，今年大腸圈綁法的趨勢之一就是能多高就多高，要讓其他人正面看你也看得到的高度，才是撐起它時髦的重點喔～

大腸圈搭法：與其他配件搭配

除了「高綁法」之外，大腸圈搭配其他配件也是一種方式，像是與大腸圈同色同質的貝蕾帽也是選擇之一，搭起來文藝感瞬間爆棚，絕對比各自佩戴還好看！

大腸圈搭法：作為飾品

就算當下不想綁頭髮，像是韓妞一樣圈在手腕上當成飾品也比起一般髮圈還有搭配性～

復古髮飾 2：迷你鯊魚夾

第一次注意到迷你鯊魚夾時是在《浪漫醫生金師傅2》中飾演車恩彩的李聖經頭髮上看到的，在播的同時韓國還沒有鯊魚夾熱潮，所以編輯我不以為意，想說造型師怎麼會讓李聖經使用這個過時的髮飾，但想可能是為了表現作為醫生俐落的髮型，畢竟她那麼美，戴什麼當然都不違和～卻沒想到這陣子竟然成為了流行！

▲（圖／GILBERT CARRASQUILLO-GETTY IMAGES）



其實鯊魚夾的流行最初是源自 Alexander Wang 2018 秋冬系列的時裝秀上，每一位梳著乾淨油頭的超模背後，都是夾著一個鯊魚夾，就連超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）也不意外，使大眾對鯊魚夾的印象徹底改觀，讓這個 90 年代的流行重新回歸，就連許多名人也開始跟風！

鯊魚夾搭法：俐落包頭

▲ （圖／GETTY IMAGES）



你看看是不是連小賈斯丁的辣妻海莉也戴上了，不過不像秀場上的鯊魚夾那麼巨型，日常款是比較小型的迷你鯊魚夾，如果想穿個素 tee 牛仔褲出門都保持俐落有型，就學海莉把頭髮梳乾淨再夾上一個鯊魚夾吧！

鯊魚夾搭法：與個性單品同色系

全黑的鯊魚夾搭配 All Black 的個性穿搭，再揹著同樣也是 90 年代流行 icon 的單肩包，整套造型複製起來就對了！

鯊魚夾搭法：保留瀏海的隨性紮法

韓妞間流行的鯊魚夾大多是這款帶點透明的方形鯊魚夾，中間簍空的設計，其實更沒有大姨款鯊魚夾的影子了，適合搭配簡約知性的風格，一件燈籠袖的針織衫戴上一條秀氣的項鍊，隨意夾上鯊魚夾紮起頭髮，是不是根本不俗氣，還超有氣質呢？

鯊魚夾搭法：配上洋裝也超浪漫

代表春天的雪紡印花洋裝在過去可能就是配上一頭浪漫的長捲髮，但今年你可以來點不一樣的，夾上與洋裝同色系的鯊魚夾， 唯美的程度其實也不小於隨風飄逸的長髮。

復古髮飾 3：寬髮箍

▲（圖／ANGELA WEISS-GETTY IMAGES）



超大髮箍潮從前年 Alexander Wang 帶起的壓克力髮箍到去年 Prada 吹起的厚髮箍，也持續延燒到 2020，今年不再那麼厚重難搭，而是走向帶點氣質優雅的風格。

寬髮箍搭法：搭配針織外套

氣質款的皮革寬髮箍當然就要搭上溫柔系的針織外套，自然垂放的長髮搭配寬髮箍，連平常走火辣路線的泫雅戴起來也能瞬間化身端莊名媛，是不是突然聯想到《花邊教主》裡的布蕾兒呢？

寬髮箍搭法：搭配珍珠耳環

有時候根本不用複雜的服裝或是配件，只要穿上那些一直被視為經典的基本款式，就能搭出優雅的樣子～

寬髮箍搭法：與大腸圈搭配

剛剛提到過大腸圈可以跟貝蕾帽搭配，其實跟同材質的寬髮箍組合在一起也是充滿仙氣，讓無聊的馬尾成為最優雅的背影吧！

寬髮箍搭法：與服裝單品撞色

不一定只能以身上穿的單品顏色作為髮飾色的挑選基準，一整身保守的黑白灰，把亮點配色用寬髮箍來表現，算是不怕失誤又能讓人眼睛為之一亮的穿搭技巧喔～

復古髮飾 4：韻律髮帶

來自於有氧舞蹈盛行的 80 年代，在那時候越浮誇的運動裝、配色越鮮豔才是最時髦，韻律髮帶也是當時的趨勢；在這之後的 90 年代因為嘻哈音樂的流行，髮帶也成了嘻哈風格的一環！所以在復古運動風及饒舌音樂大勢的這幾年，想當然髮帶也會是必推的復古髮飾之一，而且比起其他三種阿姨款髮飾，髮帶其實是最好入門也最不會出錯的選擇～

韻律髮帶搭法：直接戴在頭髮外側

▲（圖／EDWARD BERTHELOT-GETTY IMAGES）



寬髮帶的話，很適合與直短髮一起戴，除了讓一成不變的髮型有一點新鮮感，也能使乖乖牌的學生短髮看起來比較有個性。

韻律髮帶搭法：將包頭收乾淨

其實髮帶還是不洗頭的好對策，隔天綁起包頭再把髮帶繫上，根本沒人看得出來你沒洗頭，跟眼鏡的造型搭起來，也因為收乾淨的髮型而有型，完全不會有邋遢的感覺！

韻律髮帶搭法：露出瀏海也可以

除了把頭髮收乾淨這個戴法，將頭髮放下來，瀏海撥鬆，把髮帶當作裝飾配件，也是另一種選擇喔！

▲（圖／EDWARD BERTHELOT-GETTY IMAGES）

不論是裙裝還是褲裝，街頭還是清新風格，都能利用髮帶凸顯氣勢，整體搭配性因為髮帶也能更完整。

文／柯夢波丹 圖／SBS、IG@HYUNAH_AA

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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