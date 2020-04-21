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《庫洛魔法使》聯名飾品浪漫登場！櫻狼定情物小熊變對戒　揪男友一起戴超甜

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編輯／Emily　圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp

經典卡通《庫洛魔法使》每回推出新品，總讓我們的荷包封印解除。這次再度和日本飾品品牌U-TREASURE合作，推出最新聯名，這系列一共有四款情侶對戒，其中一款還把小櫻、小狼的定情信物「小熊娃娃」融入戒指設計，看了也太心動，快點準備暗示男友啦！

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

#小熊情侶戒

卡通裡面小櫻跟小狼的定情信物就是小熊娃娃，在故事中有重要的象徵意義。這款情侶戒指便把這個定情物融入設計中，平滑的戒面上，只有一隻凸出的立體小熊，設計簡約可愛。女生版的小熊有翅膀，內部還藏了小熊圖案，並鑲上粉鑽，真是讓人驚喜，共有三種樣式。

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）
男生版的熊沒有翅膀，內部的鑽是綠色的，有銀和金兩款。

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

#櫻花對戒

說到小櫻就會想到櫻花，剛好這系列在櫻花的季節推出，戒指設計成波浪型，上面有唯美櫻花瓣裝飾。男、女版戒指上面的花朵是可以合體的，兩個戒指疊在一起，剛好完美接合，最適合情侶一人戴一半，這款也有三種樣式。

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

#封印之杖鑽戒

小櫻變身都是把「封印鑰匙」封印解除後，再變成「封印之杖」，這款鑽戒就把這兩個元素作為靈感，在戒指上面的鑽周圍，做了「封印之杖」與「封印鑰匙」的裝飾，看起來夢幻又華麗，除了銀色還有金、玫瑰金⋯共五個樣式。

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

#碎鑽對戒

如果擔心前面幾款有些幼稚、浮誇，也可以考慮碎鑽對戒，上面沒有太明顯的《庫洛魔法使》元素，但有小小的翅膀裝飾，低調又可愛，戒指鑲了整排碎鑽，戴起來很氣質，銀色是配上粉紅鑽、金色則配銀鑽。

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲庫洛魔法使對戒。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

除了日本品牌，韓國飾品品牌OST也和《庫洛魔法使》合作推出聯名飾品。最新商品是以卡通裡的小可和斯比為靈感，戒指做出小可的熊耳朵、翅膀，配上黃色寶石就像小可的頭，斯比款則是紫色寶石配上貓耳和翅膀，不只戒指，另外還有耳環、手鍊等多種款式。


 

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關鍵字：

庫洛魔法使, 小櫻, 小狼, 對戒, 戒指, U-TREASURE
fashion.net

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