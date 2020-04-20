超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神

▲保留食材原味，讓身體沒負擔。（圖／pixabay）



文／C編

燉煮是中華料理裡面很常見的烹調方式，尤其坐月子的媽媽或是想要補補身體，燉煮湯品、食物，好吸收也營養，以為燉鍋外型都老派毫無設計感？那可就大錯特錯，鍋寶的養生燉鍋有淺淺的櫻花粉色，擺在廚房多麼美麗。購物平台「Her和她」推出鍋寶養生燉鍋買大送小只要868元，不但可以在家用，還可以帶到辦公室、租屋處，相當方便。

不同大小的鍋具各有用途，買鍋寶養生電鍋粉漾款1.5L就送0.6L，沒有油煙、能保留食物原味，無需太多調味，對身體也更沒有負擔，無論煮粥、雞湯、滷肉、甜品甚或中藥，都能輕鬆完成，而且省了顧爐火的麻煩。

▲粉色燉鍋相當討喜，鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組 （1.5L+0.6L）原價3,060元，特價868元。點我購買。



1.5L尺寸的燉鍋，有快燉、慢燉、保溫三段功能設定，簡單就可以做出許多道料理，低功率設計，不必頻頻看顧，擔心溢出或焦底，省時、省能源，加上可拆卸式的內鍋，不但好清洗，陶瓷材質更能將食物的原汁原味及營養完整保留。

另外，煮好食物沒有立刻吃，很怕冷了又要重新加熱，這時可以使用低功率的保溫功能，6小時保溫電費約只需要0.5元，讓食物溫度保持在攝氏約70℃左右，滿足隨時享用美味料理的需求，相當方便又實用。

▲宅在家的時間，就好好煮一頓吧！（圖／Unsplash）



現在只要在「Her和她」官網加入會員，就可以用超值價格買到這款鍋具，更重要的是能直接領取購物金，同時享有免運的優惠，另外，不限消費金額，買東西還能再免費拿眼霜試用包，讓人省到手軟，非常划算。

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