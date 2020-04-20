fb ig video ETtoday search mobile

超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神

>

Her,Her和她,鍋寶,燉煮,鍋,居家,。（圖／pixabay）

▲保留食材原味，讓身體沒負擔。（圖／pixabay）

文／C編

燉煮是中華料理裡面很常見的烹調方式，尤其坐月子的媽媽或是想要補補身體，燉煮湯品、食物，好吸收也營養，以為燉鍋外型都老派毫無設計感？那可就大錯特錯，鍋寶的養生燉鍋有淺淺的櫻花粉色，擺在廚房多麼美麗。購物平台「Her和她」推出鍋寶養生燉鍋買大送小只要868元，不但可以在家用，還可以帶到辦公室、租屋處，相當方便。

不同大小的鍋具各有用途，買鍋寶養生電鍋粉漾款1.5L就送0.6L，沒有油煙、能保留食物原味，無需太多調味，對身體也更沒有負擔，無論煮粥、雞湯、滷肉、甜品甚或中藥，都能輕鬆完成，而且省了顧爐火的麻煩。

▲Her和她鍋寶燉鍋。（圖／Her）

▲粉色燉鍋相當討喜，鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組 （1.5L+0.6L）原價3,060元，特價868元。點我購買。

1.5L尺寸的燉鍋，有快燉、慢燉、保溫三段功能設定，簡單就可以做出許多道料理，低功率設計，不必頻頻看顧，擔心溢出或焦底，省時、省能源，加上可拆卸式的內鍋，不但好清洗，陶瓷材質更能將食物的原汁原味及營養完整保留。

另外，煮好食物沒有立刻吃，很怕冷了又要重新加熱，這時可以使用低功率的保溫功能，6小時保溫電費約只需要0.5元，讓食物溫度保持在攝氏約70℃左右，滿足隨時享用美味料理的需求，相當方便又實用。

▲Her和她鍋寶燉鍋。（圖／Her）

▲宅在家的時間，就好好煮一頓吧！（圖／Unsplash）

現在只要在「Her和她」官網加入會員，就可以用超值價格買到這款鍋具，更重要的是能直接領取購物金，同時享有免運的優惠，另外，不限消費金額，買東西還能再免費拿眼霜試用包，讓人省到手軟，非常划算。

▼▼點我搶超低價▼▼

Her,Her和她,鍋寶,燉煮,鍋,居家,。（圖／pixabay）

▲鍋寶養生燉鍋粉靚養生限定組，原價3,060元，特價868元。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她, 鍋寶, 燉煮, , 居家
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝

青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝

超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神

超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

白吐司當床、在戒指裡泡澡！田中達也「微型迷你屋」超可愛　居家隔離絕不往外跑 奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大 減肥、健身必吃的5大超級蔬菜　「負熱量食物」芹菜還能消水腫 楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 懶人瘦身法請立刻get！睡前4個練腹動作+輕斷食菜單　適合久坐上班族 別讓髮絲成為防疫破口！專業髮品曝洗頭要訣「沖搓揉塗按淨」 IKEA使用者好評推薦TOP 10　「網紅」居然奪冠！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面