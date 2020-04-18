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LIFE・經典／古典歐洲居家「不遙遠」　古董收藏家：買對單品不花大錢就有品味

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▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）

▲打造古典歐洲風居家其實不遙遠，掌握入門單品就能很有FU。（圖／拍賣師古董市集提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

生性浪漫的人，總對歐洲古典風的居家裝潢抱有想法，比起近年以極簡與禪風的日式、北歐系居家，古典的歐式風格似乎更為複雜難解，許多民眾覺得華麗的歐風家具居要一定空間陪襯，擁有12年資歷的資深古董收藏家戴斯璿則表示，其實只要掌握幾種古董單品，即使處於有限空間，也能將家改造成古典氛圍。

▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）

在信義區開設「Auctioneer拍賣師古董市集」的戴斯璿，以販售歐洲古董家具單品為主，與部分古董店直接與貿易商訂貨的方式不同，戴斯璿是以親赴歐洲的方式進行採購，看準「家具精品化」的趨勢，決定經營古董家具市場，他表示：「因為傳統繁複的工藝逐漸消逝，精緻的古董家具只會越來越稀有。」

▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）

但古董家具是否真離一般市場如此遙遠？戴斯璿也表示不盡然，有些古董單品10萬以內可以入手，甚至5萬元以下就買得到，店內也有3萬多元的古董水晶燈，只要找到值得信賴的店家，不用遲疑直接進入參觀，很高機率都能挖到寶，例外只要注意比例搭配，即使是小空間的居家，也能營造古典氛圍，可從牆面搭配與燈光多做功課。

推薦一：古董水晶燈
現代水晶燈都是工廠量產，早期古董的水晶燈則為手工製作，會因為不同骨架造型，搭配多元要冒的水晶片，花瓣、葉脈、冰柱等，呈現多樣化的燈光反射，水晶片也會比較大，隨著做工的粗細，部分還會成為收藏性的熱門單品。

▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）

▲（左）1950年代法國黃銅水晶吊燈，售價36,800元；（右）1880年代法國哥德教堂燭臺燈，售價36,800元。

推薦二：特色單品
具有時代感或是手工感足的特色單品，有些單價較為親民，適合剛入門的民眾入手，其單品造型強眼且具有存在感，只要置入空間中就能改變周邊氛圍，建議從燭台、鑄鐵裝飾品、瓷器等居家品項入手，若想要搶眼一點，門片也是不錯的裝飾。

▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）

▲1950年代義大利雕花壁燈，售價39,800元。

推薦三：古董椅
古董長椅是目前很流行的單品，可突破以往一桌四椅的組合，只要一張長椅加上其他特色單椅，也能營造出不同變化的輕鬆氛圍，讓整體能有更多趣味性，歐洲有相當多單椅設計可選擇，適合放置在任何居家空間中，包括英國Chesterfield沙發椅、獵人餐桌椅等都很有風情。

▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）

▲（左）1950年代路易十五扶手椅，售價6,980元；（右）19世紀法國文藝復興獵人椅，售價50,000元。

▲古典歐洲風居家。（圖／拍賣師古董市集提供）

▲1950年代義大利銅椅，售價36,800元。

關鍵字：

歐洲古典, 居家, Auctioneer拍賣師古董市集, 戴斯璿
fashion.net

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