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ALBION捐醫護百萬保養品　加碼「免費濕敷」去口罩壓痕

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▲▼ALBION提供醫護人員「免費濕敷」。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲健康化妝水以薏仁為主要成分，幫助肌膚回歸正常狀態。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

連續零確診，台灣防疫成績有目共睹，其中最辛苦的就是就是每日站在最前線的醫護人員。他們因長時間穿著防護衣、口罩帶來的種種不便，更因長時間緊戴口罩導致紅腫勒痕，日系保養品牌ALBION挺醫護，現在只要憑證靠櫃，就可享有健康化妝水濕敷，助肌膚回彈力上升。

ALBION宣布將從5／1 起至9／30 期間，針對辛苦的醫護人員推出「免費健康化妝水濕敷」服務，只要憑工作證至任一百貨專櫃，除了可享有經典濕敷服務，還可獲得健康頰膜2份，幫助緩解不穩定膚況。
 

同時品牌為支持醫護, 總計捐贈價值逾百萬元的健康化妝水及系列保養品予台安醫院、新光醫院等5家醫院的第一線醫護人員, 期望為前線醫護盡一份心力。

除了醫護人員外，還有很多堅守在第一防線的各界人士，例如機場的檢疫人員、警察等，也需長時間緊戴口罩，就連一般民眾，現在不論搭乘大眾交通工具或至公共場合，都需強制性戴上口罩。肌膚因長時間被悶住，不只容易悶出粉刺痘痘，肌膚的保護屏障也變得格外脆弱，出現許多不穩定的狀況。

▲▼ALBION提供醫護人員「免費濕敷」。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲保養回歸簡單，質地要慎選。（圖／翻攝IG@3ce_official）

這時候，建議使用高保濕且質地易於吸收，讓肌膚快速恢復健康平衡保養產品。皮膚科醫師也建議，當膚況不穩時，保養需要盡量簡單，挑選輕盈質地產品，像是精華液、凝膠類，乳霜、美容油可先避免，若肌膚真的出現狀況，還是要諮詢專業皮膚科最為正確。

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關鍵字：

ALBION, 防疫, 保養, 濕敷, 口罩
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