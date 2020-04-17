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插畫家筆下的超完美「居家防疫」　噴3下GUCCI香水然後深呼吸

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▲▼Gucci Beauty 被藝術家變成可愛插畫 。（圖／品牌提供）

▲如何不錯過春日打開窗，沐浴在陽光下，噴3下Gucci Bloom並做10次深呼吸。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

全球疫情延燒，影響你我日常生活，外出配戴口罩，事實保持社交距離，更是讓大家悶壞了。Gucci Beauty這次找來藝術家 Emma Allegretti 合作的一系列插畫集。以獨具個人魅力的畫風將女孩每天必用的香水、彩妝等巧妙融合其中，輕鬆幽默的風格讓人莞爾一笑。

▲▼Gucci Beauty 被藝術家變成可愛插畫 。（圖／品牌提供）

▲今晚！屬於我自己！我自己的晚餐約會。

藝術家Emma Allegretti以極具有趣詼諧畫風為Gucci Beauty創作一系列作品，她創造了一個女性角色，靈感來自於生活中的女性，以及週遭事物帶給她的感受

▲▼Gucci Beauty 被藝術家變成可愛插畫 。（圖／品牌提供）

▲隨時隨地光采動人！

插畫中充滿一般女生的再平常不過的生活，出門前會噴上香水，刷出根根分明的濃翹睫毛膏，這些女生每天必備的例行公事，讓大家看了很有共鳴。在這疫情嚴峻時刻，Emma以幽默帶入插畫，希望透過畫作能帶給大家安定力量。

▲▼Gucci Beauty 被藝術家變成可愛插畫 。（圖／品牌提供）

▲盡情舞動吧！像保持著社交距離且沒有人注視之下跳吧！

▲▼Gucci Beauty 被藝術家變成可愛插畫 。（圖／品牌提供）

▲乾淨的空間純粹的心！

▲▼Gucci Beauty 被藝術家變成可愛插畫 。（圖／品牌提供）

▲Gucci BLOOM 女性淡香精，100ml，4,800。

▲▼Gucci Beauty 被藝術家變成可愛插畫 。（圖／品牌提供）

▲Gucci Baume à Lèvres系列 ，#2 玫蘭不再，1,300元。

▲▼Gucci Beauty 被藝術家變成可愛插畫 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 不羈視界睫毛膏，1,320元。

關鍵字：

Gucci Beauty, 藝術家, 插畫, 可愛, 畫風, 化妝品, 香水
fashion.net

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