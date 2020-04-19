在家遠距、外出上班都需要「辦公用帳篷」！與世隔絕不分心　還能落實防疫

編輯／Emily 圖／翻攝自amazon.co.jp、twitter@harumin_min14

日本最近有一款「辦公用帳篷」在網路上引起討論，受到疫情影響，很多人必須在家遠距上班，為了隔絕周邊的干擾，把自己關進帳篷裡，就能心無旁騖的認真做事。至於必須進公司的人，根本難以和同事保持一公尺安全距離，要是有這個帳篷，就能跟大家隔絕、徹底防疫啦！

辦公用帳篷是一個黑色的長方形棚子，長約110公分、寬約90公分，剛好可以擺進辦公桌、電腦和椅子，在裡面工作一定能超專心，不被外界打擾。用拉鍊就可以打開進出，還留有一個小窗口可以看向外面透透氣，或是透過窗口送飯進來，對於在家工作容易分心的人來說很有用。

但比起在家工作的人，要進公司上班的人好像更需要這款帳篷，公司裡面人員眾多，很難真的保持一公尺社交距離，隨時都可能暴露在風險之下，要是在自己的座位擺上這個帳篷，就能與人隔絕、落實防疫。帳篷本身方便、好收納，收起來會變成直徑約80公分的圓形，還有攜帶用的背帶，拎去上班也不是問題。帳篷售價約7,980日圓（約台幣2,240元）。

除了這款可以與世隔絕的帳篷，別的廠商也在防疫方面花心思，像外國品牌Casetify就推出了紫外線消毒器，把手機、墨鏡、手錶⋯各種物品放進盒子中，可以用紫外線消毒，減少物品表面殘留的細菌，在這個非常時期，除了自身勤洗手、少出門，碰過的物品也要特別小心。

在 Instagram 查看這則貼文 CASETiFY（@casetify）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 7:02 張貼

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