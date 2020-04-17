孔曉振躺粉色床中展少女燦笑　網融化：愛心頭髮太可愛

記者王則絲／台北報導

韓女星孔曉振出演過多部經典韓劇，純熟的演技總是能讓觀眾一起大哭大笑，纖瘦高挑的模特兒身材，集氣質與高級於一身，備受品牌愛戴，是許多雜誌封面的常客。近期再度登上南韓雜誌5月號封面，孔曉振拎起BURBERRY Pocket包，霸氣扛上肩的模樣讓粉絲們瞬間被電暈，另一幕則躺在粉色床褥中燦笑，更讓網友們狂讚：「愛心頭髮太可愛了！」

▲孔曉振獨特的個人魅力令人難抑抗拒。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo）



雖然孔曉振曾被指「長得不夠好看」，憑什麼能和眾多一線男演員合作，但是在經過這些年後，孔曉振只有不斷吸粉，無不被她的自然率性魅力所吸引的，正因為與「標準」的韓式美貌有所區別，才能讓她的美百看不膩，並靠著實力成為一屆女神。

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本次為韓版《DAZED》雜誌拍攝封面畫報，孔曉振穿上了BURBERRY的新款服裝系列，第一張以棕、橘色調為主軸，並搭配了橘色唇妝，襯托出白皙無瑕的肌膚，手上的米白色滾邊包款則是來自BURBERRY本季新推出的Pocket包型，也利用身高、身形優勢成功帶出包款的份量感。

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而看到另一幕瞬間轉換成了粉嫩色調的風格，只見孔曉振躺在粉色大床上，且全身也同樣蓋在粉色被子下，露出少女般的燦爛笑容，令人完全看不出這是40歲的模樣，甚至還將頭髮擺成了「愛心」形狀，浪漫可愛的氛圍融化了粉絲：「女神太犯規了！」、「愛心髮尾太可愛！」、「沒有歐膩駕馭不了的東西。」

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此外，孔曉振、孔劉已與南韓網路購物平台SSG.COM合作多次，在日前釋出的最新廣告中分別扮演檢貨員與生鮮廠商，搞笑的互動逗趣十足，再度掀起話題。

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