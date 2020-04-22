香奈兒「珍珠拖鞋」太燒了　華麗黑色調要價3萬6

編輯／Duke 圖／翻攝自Chanel官網、SSENSE官網

拖鞋是人們日常生活的必備品之一，因售價便宜一買就是很多雙，但是對有錢人來說，就連拖鞋也要奢華。近期Chanel就帶來一款全羊皮打造的拖鞋，並且定價比Balenciaga、Burberry等品牌的休閒鞋還貴，於是編輯便整理最近各大時裝品牌推出的拖鞋，有預算的朋有不妨參考看看。

1.Chanel蜜兒拖鞋

由Chanel推出的拖鞋，採用全羊皮搭配橡膠鞋底製成，鞋面設計則使用五段編織打造的黑珍珠點綴，最後輔以經典的Double C金標完成設計。目前可於專櫃購得，定價為台幣36,900元。

2.1017 ALYX 9SM扣環拖鞋

此款拖鞋採用拋光皮革為主材質，並在鞋面附上品牌標誌性的Rollercoaster Buckle扣環元素，使得鞋面可自由做調整，如此簡單卻又不失質感的設計，正是品牌設計師Matthew M Williams的經典設計！目前可於SSENSE購得，定價為美金750元（約台幣22,500元）。

3.Maison Margiela標誌拖鞋

由英國設計師John Galliano設計的標誌拖鞋，使用海軍藍配色為主調，並配合浮雕手法在鞋面放上Maison Margiela的經典標誌，以強調其品牌身分。目前可於SSENSE購得，定價為美金680元（約台幣20,400元）。

4.Balenciaga鱷魚紋拖鞋

此款鱷魚紋拖鞋乍看之下以為使用的是鱷魚皮，但其實是使用鱷魚紋壓花於高級小牛皮上，進而營造高質感，最後在魔鬼氈設計，因此腳背的厚實與否，並不會影響到穿著的舒適度喔！目前可於SSENSE購得，定價為美金555元（約台幣16,650元）。

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