fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒「珍珠拖鞋」太燒了　華麗黑色調要價3萬6

>

編輯／Duke　圖／翻攝自Chanel官網、SSENSE官網

拖鞋是人們日常生活的必備品之一，因售價便宜一買就是很多雙，但是對有錢人來說，就連拖鞋也要奢華。近期Chanel就帶來一款全羊皮打造的拖鞋，並且定價比Balenciaga、Burberry等品牌的休閒鞋還貴，於是編輯便整理最近各大時裝品牌推出的拖鞋，有預算的朋有不妨參考看看。

1.Chanel蜜兒拖鞋

▲奢侈拖鞋。（圖／翻攝自Chanel官網、SSENSE官網）

由Chanel推出的拖鞋，採用全羊皮搭配橡膠鞋底製成，鞋面設計則使用五段編織打造的黑珍珠點綴，最後輔以經典的Double C金標完成設計。目前可於專櫃購得，定價為台幣36,900元。

2.1017 ALYX 9SM扣環拖鞋

▲奢侈拖鞋。（圖／翻攝自Chanel官網、SSENSE官網）

此款拖鞋採用拋光皮革為主材質，並在鞋面附上品牌標誌性的Rollercoaster Buckle扣環元素，使得鞋面可自由做調整，如此簡單卻又不失質感的設計，正是品牌設計師Matthew M Williams的經典設計！目前可於SSENSE購得，定價為美金750元（約台幣22,500元）。

3.Maison Margiela標誌拖鞋

▲奢侈拖鞋。（圖／翻攝自Chanel官網、SSENSE官網）

由英國設計師John Galliano設計的標誌拖鞋，使用海軍藍配色為主調，並配合浮雕手法在鞋面放上Maison Margiela的經典標誌，以強調其品牌身分。目前可於SSENSE購得，定價為美金680元（約台幣20,400元）。

4.Balenciaga鱷魚紋拖鞋

▲奢侈拖鞋。（圖／翻攝自Chanel官網、SSENSE官網）

此款鱷魚紋拖鞋乍看之下以為使用的是鱷魚皮，但其實是使用鱷魚紋壓花於高級小牛皮上，進而營造高質感，最後在魔鬼氈設計，因此腳背的厚實與否，並不會影響到穿著的舒適度喔！目前可於SSENSE購得，定價為美金555元（約台幣16,650元）。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

奢華拖鞋, Chanel, Balenciaga, Burberry, 1017ALYX9SM, MaisonMargiela
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

夜晚總是輾轉反側？在床上工作、睡前喝酒　5個導致失眠的小習慣快戒掉

夜晚總是輾轉反側？在床上工作、睡前喝酒　5個導致失眠的小習慣快戒掉

瀏海刺眼、布丁頭都不怕！網揭「完美5技巧」度過尷尬期

瀏海刺眼、布丁頭都不怕！網揭「完美5技巧」度過尷尬期

台灣買得到！韓妞搶到缺貨的「懶人鞋」2000元有找　套上就能直接出門 安格斯12星座一周運勢4/20-4/26　牡羊、天蠍、獅子人際關係差先低調 青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝 最美小三轉正！韓素希頂「黑巧克髮」超顯白，根本是行走發電機 超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神 香奈兒「珍珠拖鞋」太燒了　華麗黑色調要價3萬6 山下智久帥氣示範「水果水」製作　特別推薦3種食材健康又好喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面