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網拍1454萬元手錶真的有人買！　PP鉑金錶成交刷新紀錄

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▲▼ 蘇富比 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲PP Nautilus型號5711的全新鉑金牛仔色錶盤腕錶，以約1454萬元刷新網上鐘錶拍賣最高價紀錄。（圖／翻攝蘇富比官網）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎打亂國際拍賣行的步調，不得不做出快速應變，蘇富比（Sotheby’s）鐘錶部自4月起，每周舉辦名錶精選網上專場（Watches Weekly），讓錶迷不出門也能競標心儀錶款，首兩周總成交額高達6600萬元台幣，當中一只PP（Patek Philippe，百達翡麗）全新的Nautilus型號5711鉑金錶，以約1454萬元成交價，刷新網上鐘錶拍賣最高價紀錄。

▲▼ 蘇富比 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲PP腕錶在蘇富比網上拍賣成績不俗。

根據蘇富比觀察，首兩周的網上鐘錶專場，吸引54%的新客戶，且競標者有40%是40歲以下的年輕收藏家；而蘇富比端出的拍品成交率達95%，當中超過一半的錶款以逾高估價成交，最受矚目的即是創下鐘錶拍賣最高紀錄的PP Nautilus型號5711的全新鉑金牛仔色錶盤腕錶，以及約1968年製勞力士Paul Newman Daytona型號6241精綱腕錶，也以約919萬元高價成交。

▲▼ 蘇富比 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲約1968年製勞力士Paul Newman Daytona型號6241精綱腕錶，以約919萬元成交。

除了拍賣市場，高端鐘錶品牌也在這波新冠肺炎疫情下，重新審視電商合作模式，以卡地亞（Cartier）為例，全新Santos-Dumont XL系列腕錶近期在天貓的官方旗艦店搶先全球上市，以新鮮貨吸引逐步復工的大陸消費者。

▲▼ 卡地亞 。（圖／翻攝天貓官網）

▲卡地亞Santos-Dumont XL系列腕錶於天貓搶先獨家銷售。（圖／翻攝天貓官網）

關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 卡地亞, Cartier
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